CHP’Lİ Beşiktaş'ta Akit paniği

CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukları, tacizleri, ballı ihaleleri ve liyakatsiz atamaları eşine ender rastlanır bir fikri takiple ifşa eden Akit’in yayınları sonuçlarını vermeye devam ediyor. Liyakatten uzak kadrolaşma ile yandaş arpalığına döndüğünü ifşa ettiğimiz ve başkanlık oluruyla ihale komisyonlarına görevlendirilen memurların şaibeli ihalelere katılmamakta direndiğini belgelediğimiz haberlerimiz sonrası CHP’li Beşiktaş Belediyesi yöneticileri suskunluğa bürünürken, işe gelmeden maaş alan bankamatik memurların apar topar göreve çağrıldığı ortaya çıktı.

Haberlerimiz uyku kaçırttı!

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit, Beşiktaş Belediyesi’ndeki rezaletleri belgeleriyle ortaya koyarken, CHP yönetim kademesinde panik ve sessizlik hakim. Akit’in 23 Mayıs’taki “CHP torpilin kitabını yazdı”, 31 Mayıs’taki, “CHP yolsuzluklarına namuslu memur freni” ve 1 Haziran’daki “CHP yolsuzluğuna ikna kahvaltısı” başlığıyla yayımlanan ve Beşiktaş Belediyesi’ndeki rezaletleri ifşa eden belgeli haberleri sonrası CHP’li yöneticiler suskunluğa bürünürken, belediyedeki tüm birimlerde geçmiş usulsüzlükleri temizleme telaşı yaşandığı ortaya çıktı. Hiçbir ihale bilgisi olmayan memurları mevzuata aykırı şekilde şaibeli ihale komisyonlarında görevlendirdiğini belgelediğimiz CHP’li Başkan Rıza Akpolat’ın ağzını bıçak açmazken, yönetim katında ise kapalı kapılar arkasında toplantı üstüne toplantı düzenlediği bildirildi. Akit’in Beşiktaş Belediyesi’ndeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, tüm birimlerde usulsüz işlemlere yönelik temizlik çalışması yapılırken, aralarında çok sayıda yönetici yakınının ve meclis üyesinin akrabalarının olduğu tüm bankamatik memurların ise apar topar işe çağrıldığı ifade edildi. Yandaş kadrolaşma nedeniyle CHP arpalığına dönen belediyede bankamatik memurlar kendilerine oturacak yer bulamazken, birçoğunun sabah mesai başlangıcı ve akşam mesai bitimi saatlerinde belediye binasına gelerek kart bastığı belirtildi.

İlçede çürümüşlük hakim

Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan çürümeyi gazetemize değerlendiren AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan, şunları dile getirdi: “Belediyenin şeffaf hareket etmesi gerekirken, bizler yaklaşık 3 yıldır her toplantıda hiçbir şekilde verdiğimiz soru önergelerine cevap alamadık. ‘Belediyede kaç personel çalışıyor?’ diye yazılı ve sözlü olarak sorduğumuz sorulara cevap vermediler. Birçok şaibenin döndüğü araç kiralama ihaleleriyle kiralanan araçları kimlerin kullandığını bize söylemediler. Bankamatik personel olduğuna yönelik iddialar ve belgeli haberler varken, bu konudaki önergelerimiz de cevapsız bırakıldı. Şimdi de ihalelere zorla sokulan memurlarla ilgili detaylar için belediye yönetiminden bilgi talep edeceğiz. Beşiktaş Belediyesi’ni 20 yıldır CHP yönetiyor. 20 yıldır belediye tarafından çakılmış bir çivi bile yok. Gelirine rağmen kişi başına en borçlu ilk 3 belediye arasında yer alıyor. Her yıl 50 milyon liraya yakın sadece borç faizi ödeniyor. Belediyede tam bir çürümüşlük hakim.”

AK Parti önerge verecek

Beşiktaş halkının belediyeden eser anlamında hiçbir hizmet alamadığını söyleyen Turan, şöyle devam etti: “Ne bir kültür merkezi yapılmış, ne bir kütüphane var, ne bir konut projesi var. Yani hizmet anlamında, ‘Kağıttepe’ diye dalga geçtikleri yan tarafta Kağıthane’de bir çok hizmet belediyenin kendi imkanlarıyla hayata girerken, ne yazık ki Beşiktaş’ta 20 yıldır bir çivi çakılmış değil. Peki ne yaptılar Beşiktaş’ta? Dolmabahçe Levazım Tünelini kapattılar. Barbaros Bulvarında Ortaköy’e giden üst geçidi yıktılar ve Çırağan Caddesi’nde asırlık 120 ağacı kestiler. Yaptıkları tek şey maalesef yıkmak oldu.”

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Nuri Dönmez ise şunları söyledi: “Beşiktaş Belediyesi İstanbul’un en önemli belediyelerinden biri. Gönül ister ki bu tür olaylarla gündeme gelmesin. Ama maalesef sürekli geliyor. Mesela, Beşiktaş Belediyesi yeni yönetimle birlikte son 3 yılda 100 milyonu aşkın faiz ödedi. AK Partili Meclis Üyeleri olarak, Akit’in deşifre ettiği konularla ilgili Beşiktaş Belediyesi’nden bilgi talep edeceğiz. Pazartesi günü de yazılı soru önergesi talep edeceğiz.”