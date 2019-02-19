CHP’li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar: Bunların kafasında değiliz

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldıktan sonra partisinin tekrar aday göstermediği CHP’nin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, gazetemize yaptığı açıklamada, CHP’nin kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Polisle el sıkıştı diye ihracı istenen Hazinedar, “Partiden ihraç gerekçesi olarak Türkiye’mizin göz bebeği olan polisimize ‘Kahraman Türk Polisi’ diyerek hitap etmiş olmam gösterildi. İlhan Cihaner, Aykut Erdoğdu, Seyit Torun işin içerisinde” ifadelerini kullandı. CHP’nin yanlış yönetildiğini belirten Murat Hazinedar, “Çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bizim yolumuz Hz. Muhammed’in yoludur. Bunların kafasında değiliz” dedi. CHP içindeki sorunlu siyaset anlayışını eleştiren Murat Hazinedar, “Son istifa furyaları partinin yanlış yönetildiğini ortaya koyuyor. CHP açısından yavru ya da kardeş parti olarak gözüken DSP’ye geçiş yapıyorlar” dedi.

Battal İlgezdi’nin yeniden aday gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Hazinedar, “Ben CHP’li olduğum için saldırıya uğruyorum ama geçersiz bir nedenle beni savaş alanında yalnız bırakıyorlar. İşin özeti tamamen budur. Partinin bekasını düşünüldü ise Ataşehir’i neden yeniden aday gösterdin? Tüm bunların ardından işime, aileme ve evime geri dönüyorum. Bundan sonrası Allah’ın taktiridir. Rahmetli Özal ile başladığım siyasette, 30 yıllık bir birikimim var. CHP gibi bir partide 20 seneye yakın mücadele ettim. 3 kere atıldım. Hep mahkeme kararları ile geri döndüm” diye konuştu. Farklı bir partiden teklif gelip gelmediğine yönelik de açıklama yapan Murat Hazinedar, “Evet aldım. Teşekkür ettik ama gündemimize almadık” dedi.