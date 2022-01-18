CHP’li Beşiktaş akraba çiftliği

Akit, yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, adrese teslim ballı ihalelerle yandaşların semirtildiği CHP’li Beşiktaş Belediyesi ile ilgili yeni rezaletleri deşifre etmeye devam ediyor. Başta meclis üyeleri olmak üzere çok sayıda yöneticinin akrabalarını işe alarak CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ni akraba çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Rojda Karadaş’ın “bankamatik” olarak çalıştığını ve yıllardır işe gitmeden maaş aldığını deşifre ettiğimiz rezaletinin yankıları sürerken bu kez de başta meclis üyeleri olmak üzere çok sayıda yöneticinin akrabalarını Beşiktaş Belediyesi’nde işe yerleştirdiği öğrenildi.

Nepotizm bataklığı

CHP’li belediyeyi nepotizm bataklığına saplayan torpilli kadrolaşmadan bazı örnekler şöyle: Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak’ın kızı Bahar Yağmur Çırak, belediyede psikolog olarak çalışmaya başladı. 2020’nin Kasım ayında işe alınan Çırak, tam zamanlı olarak belediyede çalışıyor. Belediyenin CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Kartal’ın oğlu Mehmet Kartal ise 15 Mayıs 2019’da belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne “ikinci adam” olarak görevlendirilmişti. Veteriner diploması sahte çıkan Kartal, belediye ile ilişiği kesilmek yerine, buradan alınarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne kaydırılarak taltif edildi. Mehmet Kartal’ın kız kardeşi Merve Kartal da babasının sayesinde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri biriminde ballı koltuğu kaptı.

Babalar ve oğulları

CHP Beşiktaş eski İlçe Başkanı Uğur Gedik’in kızı Özge Gedik de akraba kontenjanıyla koltuğu kapanlar arasında yer alıyor. Gedik, belediyeye bağlı Basın Yayın biriminde çalışıyor. Özge Gedik’in amcası Önder Gedik ise belediyede Meclis Üyesi sıfatının yanısıra Belediye Meclis Yönetimi ve İhtisas Komisyonlarında görev alıyor. CHP’li İBB’ye bağlı Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cem Müslüm Cebeci’nin kardeşi Mürsel Cebeci ise belediye iştiraki Beltaş A.Ş.’den maaş alıyor. Eski Meclis Üyesi Yüksel Biçil’in oğulları Serhat Biçil ile Serdar Biçil de belediye personeli arasında bulunuyor.

Bankamatik yeğen

Öte yandan, gazetemiz Akit daha önce de bin 996 olan personel sayısı yeni yönetimle birlikte 3 bin 250’yi aşan ve maaş ödeyemez hale geldiği Sayıştay raporlarına yansıyan Beşiktaş Belediyesi’ndeki ballı koltuklara oturan yandaşları deşifre etmişti. Akit, 14.07.2021 tarihli, “Suskunluğun sebebi bankamatik yeğen” haberinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu’nun torununun Rojda Karadaş’ın bankamatik memuru olduğu ve yıllardır işe gitmeden Beşiktaş Belediyesi’nden maaş aldığı belgelenmişti.

CHP’li Başkan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesini akraba çiftliğine çevirmekle yetinmiyor, yandaşların isimlerini caddelere verdirmek için de büyük çaba sarfediyor.