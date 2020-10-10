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Siyaset CHP'li Berhan Şimşek'ten Kaftancıoğlu'na: Bunu söyleyen başkan bırakıp gitmelidir
Siyaset

CHP'li Berhan Şimşek'ten Kaftancıoğlu'na: Bunu söyleyen başkan bırakıp gitmelidir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ‘Biz seçimlere hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz.’ ifadesiyle ilgili CHP 22.Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, ‘Bana göre bunu söyleyen il başkanı bırakıp gitmelidir.' dedi. Bu söylem 'CHP'de yeni bir Canan Kaftancıoğlu krizi mi patlak veriyor?' dedirtirken, gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 00:20:00 -
CHP'li Berhan Şimşek'ten Kaftancıoğlu'na: Bunu söyleyen başkan bırakıp gitmelidir

Habertürk ekranlarında yayınlanan ‘Gerçek Fikri Ne?’ programında konuşan CHP 22.Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Biz seçimlere hazır değiliz.’ ifadesiyle ilgili, ‘Bana göre bunu söyleyen il başkanı bırakıp gitmelidir.' İfadesini kullandı.

Habertürk'te ‘Gerçek Fikri Ne?’ programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan CHP 22.Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, CHP'de yeni bir Canan Kaftancıoğlu krizini tırmandıracak ifadeler kullandı.

AK Parti'nin devleti yönetemediğini iddia etti

 

AK Parti’nin ülkeyi yönetemediğini savunan Şimşek'e, Gazeteci Hadi Özışık, ‘CHP’nin Türkiye’yi yönetme kabiliyeti var mı?’ sorusunu yöneltti.

Şimşek, Özışık’ın sorusuna, ‘Şu belediyelerin güzelliğine bak. İstanbul’a bak metro inşaatları başladı. Müthiş bir organizasyon başladı…” şeklinde yanıt verdi. Oysa İstanbul’da metroların tamamı AK Parti döneminde yapıldı. İmamoğlu’na ise yarım kalan inşaatlarla oyalanmakla kaldı.

CHP'nin devleti yönetebileceğini iddia eden Şimşek'e, Hadi Özışık, Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Biz seçimlere hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz.’ sözünü hatırlattı.

CHP'de yeni bir 'Kaftancıoğlu' krizi mi başlıyor?

Bunun üzerine Şimşek, ‘Bana göre bunu söyleyen il başkanı bırakıp gitmelidir.' ifadesini kullandı.

Şimşek’in bu söylemi CHP’de yeni bir Kaftancıoğlu krizinin başlayacağı sinyallerini verdi.

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