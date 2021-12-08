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Gündem CHP'li belediyeye ait ekmek fabrikasında skandal görüntü
Gündem

CHP'li belediyeye ait ekmek fabrikasında skandal görüntü

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek fabrikasında çekildiği iddia edilen skandal fotoğraflar sosyal medyada tepki çekti. Ekmeklerin yere döküldüğü fotoğrafları görenler "Mansur bey Ankaralıya ne yediriyor, iyi bakın" diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:26:00 -
CHP'li belediyeye ait ekmek fabrikasında skandal görüntü

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek fabrikasında çekildiği iddia edilen skandal fotoğraflar sosyal medyada tepki çekti. Ekmeklerin yere döküldüğü fotoğrafları görenler "Mansur bey Ankaralıya ne yediriyor, iyi bakın" diyerek tepki gösterdi. Fabrikada üretilen ekmeklerin yerlere atılarak Ankaralıların sağlıklarının tehlikeye atıldığını belirten vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek isyan etti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

¥ "Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk  Ekmek Fabrikası!.. Nimet işte böyle odun atarcasına yerlerde!.. Allah sizi islah etsin Ya!"

¥ "Vicdan yok, nimete şükür yok, insan sağlığına önem yok"

¥ "Belediyeye şehirler arası torbacıları alıp bir de şeflik verirsen olacağı bu! Mansur Yavaş halkın ekmeği ile oynama!"

 

 

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