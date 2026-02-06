  • İSTANBUL
Canan Karatay günlük yenmesi gereken öğün miktarını açıkladı! Hepsi endüstri tuzağı...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Canan Karatay günlük yenmesi gereken öğün miktarını açıkladı! Hepsi endüstri tuzağı...

Prof. Dr. Canan Karatay devamlı yaptığı gıda açıklamalarıyla popülaritesini korumaya devam ediyor.

#1
Foto - Canan Karatay günlük yenmesi gereken öğün miktarını açıkladı! Hepsi endüstri tuzağı...

Diyetisyenlerin sık sık tavsiyede bulunduğu günlük öğün miktarı ile ilgili Prof. Dr. Canan Karatay'dan açıklama geldi. Öğün tavsiyelerinin 'endüstri tuzağı' olduğunu ifade eden Karatay, günlük yenmesi gereken öğün miktarını da açıkladı.

#2
Foto - Canan Karatay günlük yenmesi gereken öğün miktarını açıkladı! Hepsi endüstri tuzağı...

Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, insanın günlük yemek ve öğün ihtiyacını açıkladı.

#3
Foto - Canan Karatay günlük yenmesi gereken öğün miktarını açıkladı! Hepsi endüstri tuzağı...

Öğünlerini acıktıkça yediğini ifade eden Karatay, İbn Sina'dan örnek verdi. Vücudun 12 saat aç kalması gerektiğini ifade eden İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklaması şu şekilde:

#4
Foto - Canan Karatay günlük yenmesi gereken öğün miktarını açıkladı! Hepsi endüstri tuzağı...

"Ben acıktıkça yiyorum. Diyetlerde verilen 6 öğün veya 2 öğün işi endüstri tuzağıdır. 6 öğün yemek olur mu kardeşim?

#5
Foto - Canan Karatay günlük yenmesi gereken öğün miktarını açıkladı! Hepsi endüstri tuzağı...

İbn Sina, 'İnsanların bağırsağı 12-14 metre kadardır.' diyor. Bir besini tükettikten sonra sindirmek için 12 saat geçmesi lazım. Çünkü mide suyu ve enzimlerin düzgün şekilde işlemelidir. O yüzden hep 12 saat aç kalın diye tavsiye ederim ben. Organlar ancak 12 saat sonra kendini toparlıyor. Vücudu bir zahmet rahat bırakmamız lazım."

