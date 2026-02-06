  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan 6 Şubat mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan 6 Şubat mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "Asrın felaketinin üzerinden tam üç yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi derin, birliğimiz ilk günkü gibi güçlü. O günden bugüne aziz milletimizle birlikte tek yürek olduk. Dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin karşısında insanlığın, merhametin ve fedakarlığın en güçlü örneklerini sergiledik." ifadelerini kullandı.

 

Memişoğlu NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Asrın felaketinin üzerinden tam üç yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi derin, birliğimiz ilk günkü gibi güçlü. O günden bugüne aziz milletimizle birlikte tek yürek olduk.

Dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin karşısında insanlığın, merhametin ve fedakarlığın en güçlü örneklerini sergiledik.

Bir yandan yaralarımızı sararken, diğer yandan azimle ve umutla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalıştık.

Bugün, asrın inşasını asrın birlikteliğiyle kararlılıkla sürdürüyoruz. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sabır diliyorum.

Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve kazadan muhafaza eylesin."

beynamaz

saın bakan ,deprem sonrası israil organ tacirleri sahra hastahanesi kurdular mı?
