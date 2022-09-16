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Gündem CHP’li belediyenin şefi bu yüzden tutuklandı! Vallahi pes, billahi pes
Gündem

CHP’li belediyenin şefi bu yüzden tutuklandı! Vallahi pes, billahi pes

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin eski zabıta müdürü, şimdiki itfaiye şefi, Bursa narkotik polisi tarafından yabancı plakalı otomobilde uyuşturucu ile suçüstü yakalandı. Şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 13:56:00 -
CHP’li belediyenin şefi bu yüzden tutuklandı! Vallahi pes, billahi pes

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin eski zabıta müdürü, şimdiki itfaiye şefi, Bursa narkotik polisi tarafından yabancı plakalı otomobilde uyuşturucu ile suçüstü yakalandı. Şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca ’rüşvet’ iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in sağ kolu olarak bilinen aynı belediyede zabıta müdürü olarak görev yapan Bulgaristan doğumlu 2 çocuk babası S.Y. (35), rüşvet iddiaları yüzünden Semih Şahin’in başkanlık görevinden uzaklaştırılmasıyla beraber zabıta müdürlüğü görevinden alınıp, itfaiye biriminde görevlendirildi.

Daha önceden kaydı olduğu iddia edilen eski zabıta müdürü, dün gece saat 02.00 sıralarında narkotik polisi tarafından alınan bir ihbar sonrası yapılan operasyonla yakalandı.

Aracından uyuşturucu madde ve silah çıktı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.Y.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobilde 3 parça halinde 185 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Kendisini gözaltına alan polis ekiplerine zabıta müdürü olduğunu belirten S.Y., emniyetteki sorgusunun ardından "6136 SKM ve uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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