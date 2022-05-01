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Gündem CHP'li belediyenin Ramazan etkinliğine tepkiler çığ gibi
Gündem

CHP'li belediyenin Ramazan etkinliğine tepkiler çığ gibi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliğinde sahneye yarı çıplak dansçı çıktı. Görüntüler büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 03:50:00 -

Türkiye'nin birçok kentinde Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çoğu belediyeler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar, hem Ramazan ayını idrak ederken hem de eğleniyor.

Ne var ki bazı belediyelerin organize ettiği etkinlikler, Ramazan ayının ruhuna aykırı olmasına rağmen ısrarla devam ettiriliyor. Bunun son örneği Antalya'da dün gece yaşandı.

Dansözle Ramazan etkinliği

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliğinde yarı çıplak dansçı eşliğindeki gösteri tepkilere neden oldu. Sahnedeki reklam panolarında "2022 Ramazan Şenliklerine Hoş geldiniz" yazısı ve Muhittin Böcek'in adı da yer aldı.

Sosyal medyada tepkiler büyüdü

Sahnede dansözün Roman havası eşliğindeki gösterisi, vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada tepki mesajları paylaşan vatandaşlar, CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i eleştirdi.

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