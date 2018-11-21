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CHP'li belediyenin meclis toplantısında gergin anlar! "Alın bunu da görevden!"

CHP'li Edirne Beledityesi'nin Meclis Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı, Başkan Recep Gürkan, 2019 yılı bütçesinde hata yapan çalışanı işaret ederek, "Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada." dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:05
CHP'li belediyenin meclis toplantısında gergin anlar! "Alın bunu da görevden!"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019 yılı bütçesini taslak bütçe kitapçığına yanlış yazan görevlinin görevden alınması talimatını verdi.

Edirne Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı 2. birleşimi meclis salonunda Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleşti.

Bütçe maddeleri taslak bütçe kitapçığından tek tek okunduktan sonra meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Yanlışlık anlaşıldı

Bütçe kitapçığını okuyan görevlinin uyarısı üzerine toplam bütçenin taslak bütçe kitapçığına yanlış yazıldığı anlaşıldı.

"Kim yazdı bunu?"

Toplantıda yer alan yazı işleri müdürlüğü görevlilerine durumun nedenini soran Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bizde 500 olarak onaylıyorduk bak. 508 değil mi bu? Buraya 500 yazmışsınız, kim yazdı bunu? Ben yazmadığıma göre biriniz yazdı, kim yazdı bunu?" diye sordu.

Görevlinin "Biz yazmışız başkanım" cevabı üzerine Gürkan, "Biz kim, kim biz? Evladım bak 238 milyon 508 bin liraya 45 milyon lira daha ekliyorsunuz ne yapıyor? 283 milyon 508 bin lira yapması lazım, siz buraya 283 milyon 500 lira yazıyorsunuz. Bize de 283 milyon 500 bin lira olarak onaylatıyorsunuz. Semih Bey fark etmese ne olacak? Bütçe, bu şekilde onaylanmış oluyor." dedi.

"Alın bunu da görevden"

Yazı işleri görevlileri özür diledi ancak Gürkan görevliyi işaret ederek "Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada." dedi. Bunun üzerine görevli salondan ayrıldı.

Toplantıda Edirne Belediyesi 2019 yılı bütçesi 283 milyon 508 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul'daki su indirimi

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, yerel seçimlerin yaklaştığını ve bu kapsamda açıklamalar yapıldığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe'nin göreve geldiklerinde "Edirneliye ucuz su içirecekleri" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Gürkan, İstanbul'daki su indirimi sonrası İSKİ'nin su fiyatlarına baktığında su fiyatının aydan aya artırıldığını gördüğünü belirtti.

Gürkan, kendilerinin 3 yıldır su fiyatlarına zam yapmadıklarını, gelecek yıl da yapmayacaklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:05
  1. İstanbul
  2. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
  3. Edirne Belediye Meclisi
  4. 2019 yılı bütçesi

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