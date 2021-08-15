CHP’li belediyenin ilçesindeki dev fareler korkuttu!
CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin şov amaçlı yaptırdığı mamalık ve sulukları dev farelere hizmet ediyor.
Alt yapı sorunlarını yıllardır çözemeyen CHP’li belediye ilçede sayıları hızla yükselen dev farelere hizmet ediyor.
Vatandaşa hizmet etmeyip, hayvanlara yardım yaparmış görünüp altyapı sorunlarını çözmeyen belediye tepkilerin odağı haline geldi.
Sokaklarda gezen dev fareler, hayvanlar için hazırlanmış mama ve suluklara dadandı. Fareleri gören vatandaşlar çocuklarını sokağa çıkaramadığından dert yandı.