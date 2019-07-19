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CHP'li belediyenin hizmet anlayışı bu kadar olur!

Vatandaşa hizmeti heykel dikmekten ibaret gören CHP'li Bolu belediyesi yaptığı son icraatle yine olay oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:02

31 Mart yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Tanju Özcan, vatandaşlara hizmet vermek yerine yine çok konuşulacak bir adıma imza attı. Başkan seçildikten sonra "Suriyelilerin yardımlarını keseceğiz" açıklamasıyla gündeme gelen CHP'li Özcan Bolu Belediyesi binasının asansörlerinde Onuncu Yıl Marşı çalması için talimat verdi.

 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:02
  1. CHP
  2. Bolu Belediyesi

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  • Eren Eren 30 dk önce
    Hizmette zirve

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