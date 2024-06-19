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Gündem CHP'li belediyenin alkol satış kararına tepki sürüyor! AK Parti skandal karara karşı harekete geçti
Gündem

CHP'li belediyenin alkol satış kararına tepki sürüyor! AK Parti skandal karara karşı harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-06-19 15:43:00 -
CHP'li belediyenin alkol satış kararına tepki sürüyor! AK Parti skandal karara karşı harekete geçti

Yerel seçimlerde aldıkları belediyelerde ilk icraatleri insan sağlığına zararlı olan alkole ulaşımı kolaylaştırmak olan CHP'de bir skandal da Denizli'den geldi. CHP'nin ele geçirdiği Denizli'de belediye tesislerinde alkol satış kararı alındı. Müslümanların rahatsızlık duyduğu kararın ardından AK Parti harekete geçti.

Belediyeciliği heykel dikmekten ibaret gören CHP, yerel seçimlerin ardından ikinci yapabildikleri icraat(!) olarak alkol satışını yaygınlaştırmaya başladı. Son olarak 31 Mart'ta AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde, belediyeye ait tesislerde alkol satışı yapma kararı tepkilere neden oldu.

Alkol satışı kararı yargıya taşınıyor

Sağlığa zararı bütün tıp otoritelerince tescillenen alkolün, belediyenin işlettiği 5 sosyal tesiste satışını yapma kararı alan CHP’li belediye mahkemelik oluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin alkol satış kararını yargıya taşıyacaklarını söyledi.

AK Parti’nin bayramlaşma merasiminde konuşan Zeybekci, CHP’li Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu eleştirerek, “Geldiklerinde ilk icraatlarına baktığımız zaman şehrin en önemli meselesini çözmek üzere aldıkları karara baktığımızda Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait işletmelerde içki kararları aldılar. Bu şehrin böyle bir şeye ihtiyacı yok.” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, şöyle konuştu:
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“Denizli’de özel sektöre ait olan işletmelerde, restoranlarda, diledikleri her yerde insanlar zaten serbestçe içkilerini içiyorlar, ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Benim vatandaşım, Denizlili hemşerim belediye tesisine gittiğinde, ‘Orası belediyenin yeri, burası güvenlidir, burası ucuzdur, burası sağlıklıdır, burası bütün Denizli’nindir’ diye oraya gider. Ama oraya gidip de oturduğunda, yan tarafta iki kadeh içtikten sonra zıvanadan çıkan bir insanla muhatap olmak istemez benim vatandaşım. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Belediye kanununun onlara vermiş olduğu yetkiyle böyle bir karar almamaları gerekiyordu, aldılar. Biz de AK Parti olarak bununla ilgili hukuki süreci derhal başlatacağız.”

CHP 5 belediye tesisinde alkol satacak

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan genel kurul toplantısının ilkini gerçekleştirerek içki kararlarına imza atmıştı. Belediye hizmet binasındaki toplantıda CHP Grubu, belediye iştiraki BELTAŞ’ın işlettiği kafe ve restoranların bazılarında alkol servisi yapılması için önerge vermişti. Önerge, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan CHP’li üyelerin desteğiyle, oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Belediye iştiraki BELTAŞ’a bağlı 5 tesis için “içkili yer bölgesi” kararı alınmıştı. BELTAŞ’ın işlettiği Beyaz Kafe, Sosyal Tesis, Hayat Kafe, Butik Kafe ve Değirmen Kafe’de alkol satışı yapılması kararlaştırılmıştı.

İlgili komisyona sevk edilen karara göre 5 sosyal tesiste içkili yer bölgesi belirlenerek istenildiği takdirde müşterilere alkol servisi yapılmasının önü açılmıştı.

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