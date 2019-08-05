CHP'li belediyelerin işçi kıyımına yeni kılıfı: Geçici görevlendirme ile 'sürgün'

Taha Emre Özdemir Ankara

CHP'li Mudanya İlçe Belediyesi, bünyesinde görevli işçilerden 4'ünü Ardahan Belediyesi'ne 3'ünü de Tunceli Hozat İlçe Belediyesi'ne gönderiyor.

Geçtiğimiz hafta Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Bursa Şube Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklaması ile yapılan bu görevlendirmelerin işçilere yönelik mobing kapsamında bir sürgün olduğu ifade edilmiş ve CHP'li Mudanya Belediyesi'ndeki hukuksuzluk karşısında Bem-Bir-Sen'in mücadele edeceği vurgulanmıştı.

'En sevdiğim 7 arkadaşı orada görevlendirdim'

Mudanya İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, iddialara göre ilçedeki bir CHP toplantısında, "Hozat ve Ardahan Belediyeleri talepte bulundu ben de en sevdiğim 7 arkadaşı orada görevlendirdim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit.com.tr'nin telefonla iletişim kurarak işçileri farklı şehirlerde görevlendirme sebebini sormak istediği Başkan Türkyılmaz, telefonumuza çıkmayarak danışmanı aracılığıyla açıklamada bulundu.

'O da belediye görevi bu da'

"Sayın Başkan konuya ilişkin açıklamayı benim yapmamı istedi." diyen basın danışmanı Rabia Gündüz, şu ifadeleri kullandı.

"Tunceli Hozat ve Ardahan Belediyeleri bize kardeş olan belediyeler. Söz konusu iki belediye bizden eleman talep etti. Başkanımız Hayri Türkyılmaz kriterlere uygun olarak seçtiği işçileri Tunceli Hozat ve Ardahan Belediyeleri'ne gönderiyor. Bu görevlendirmelerde herhangi bir art niyet yok. Sayın Başkan şunu da ilave etmemi istedi: 'O da belediye görevi bu da belediye görevi.'