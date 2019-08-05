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CHP'li belediyelerin işçi kıyımına yeni kılıfı: Geçici görevlendirme ile 'sürgün'

7 işçisini geçici görevlendirme kapsamında Tunceli Hozat ile Ardahan Belediyeleri'ne gönderen CHP'li Mudanya İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, danışmanı aracılığı ile yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Türkyılmaz'ın danışmanı Rabia Gündüz, Başkan bey şunu belirtmemi istedi: "Mudanya'da belediye görevi, Tunceli Hozat da belediye görevi" BEM-BİR-SEN Bursa Şube Başkanlığı'nın görevlendirme yorumu ise şöyle: "CHP'li Mudanya Belediyesi aynı görüşte olmadığı 7 işçisini mobing kapsamında sürgün ediyor."

05 Ağustos 2019 Pazartesi 21:38
CHP'li belediyelerin işçi kıyımına yeni kılıfı: Geçici görevlendirme ile 'sürgün'

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

CHP'li Mudanya İlçe Belediyesi, bünyesinde görevli işçilerden 4'ünü Ardahan Belediyesi'ne 3'ünü de Tunceli Hozat İlçe Belediyesi'ne gönderiyor.

Geçtiğimiz hafta Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Bursa Şube Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklaması ile yapılan bu görevlendirmelerin işçilere yönelik mobing kapsamında bir sürgün olduğu ifade edilmiş ve CHP'li Mudanya Belediyesi'ndeki hukuksuzluk karşısında Bem-Bir-Sen'in mücadele edeceği vurgulanmıştı.

'En sevdiğim 7 arkadaşı orada görevlendirdim'

Mudanya İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, iddialara göre ilçedeki bir CHP toplantısında, "Hozat ve Ardahan Belediyeleri talepte bulundu ben de en sevdiğim 7 arkadaşı orada görevlendirdim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit.com.tr'nin telefonla iletişim kurarak işçileri farklı şehirlerde görevlendirme sebebini sormak istediği Başkan Türkyılmaz, telefonumuza çıkmayarak danışmanı aracılığıyla açıklamada bulundu.

'O da belediye görevi bu da'

"Sayın Başkan konuya ilişkin açıklamayı benim yapmamı istedi." diyen basın danışmanı Rabia Gündüz, şu ifadeleri kullandı.

"Tunceli Hozat ve Ardahan Belediyeleri bize kardeş olan belediyeler. Söz konusu iki belediye bizden eleman talep etti. Başkanımız Hayri Türkyılmaz kriterlere uygun olarak seçtiği işçileri Tunceli Hozat ve Ardahan Belediyeleri'ne gönderiyor. Bu görevlendirmelerde herhangi bir art niyet yok. Sayın Başkan şunu da ilave etmemi istedi: 'O da belediye görevi bu da belediye görevi.'

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 21:38
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. CHP'li Mudanya İlçe Belediyesi
  4. Tunceli Hozat
  5. Ardahan
  6. Mudanya
  7. BEM-BİR-SEN

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