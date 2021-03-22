CHP’li belediyelerden beslemelere destek

Kendilerini bağımsız gazeteci olarak lanse eden paralı kalemşörler gerçekte ise CHP’ye göbekten bağlı. Yılmaz Özdil, Soner Yalçın, Fatih Portakal ve Can Dündar gibi Sol’un göklere çıkardığı gazeteciler, CHP’lilerin yönettiği belediyelerdeki kaçak villalarında lüks içinde yaşıyor.

Bidon kafa’nın ofisi, villa oldu

Aynı içeriğe takla attırarak yazdığı “Mustafa Kemal” kitaplarıyla bir eli laikçilerin cebinde olan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in 4,6 milyon liraya satın aldığı ve kaydıra kaydıra denize sıfır hale getirdiği muhteşem manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıktı.

Özdil’in 142,5 metrekare ofis olarak satın aldığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği tespit edildi. İmar affına başvuran Özdil’in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle aldığı Yapı Kayıt Belgesi de iptal edilmiş ve villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Kaçak inşaata göz yuman CHP’li Bodrum Belediyesi, gelen tepkiler üzerine aldığı yıkım kararının ardından Özdil’in kaçak villasını malzemelere zarar vermeyecek şekilde bir kuyumcu titizliğiyle yıkmıştı.

Portakal’dan 3 kaçak yapı

Özdil gibi yalan haber uzmanı olan ve yıllarca Amerikan sermayeli Fox TV’de Ana Haber Sunucusu sıfatıyla itibar suikastlerine imza Fatih Portakal’ın da İzmir Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine, yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı. Portakal, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin göz yummasıyla diktiği çiftliğinde kaçak yapılar için daha sonra İmar Barışı’ndan faydalandı.

Yalçın’a çeşme’de ‘villa’ saadeti

CHP’li Çeşme Belediyesi, Karanlık Oda tv’nin yayın yönetmeni ve Sözcü yazarı Soner Yalçın, Çeşme’deki tarım arazisine kaçak villa yaptırmasına ses çıkarmadı. Yalçın, sonrasında gözde tatil beldelerinden İzmir Çeşme’de tarım arazisine izinsiz şekilde villa yaptırdığı için ceza yedi. Çeşme Belediyesi, Musalla Mahallesi’nde yer alan ve tapu kayıtlarında Yalçın adına kayıtlı olan kaçak villayı mühürleyip 46 bin 189 lira 56 kuruş ceza kesti ve yıkım kararı çıkardı.

‘John Dündar’a talan ve kredi

Laikçilerin kalesi konumundaki Cumhuriyet gazetesini FETÖ bültenine çevirdikten sonra yurtdışına kaçan MİT Tırları sanığı casusluk firarisi Can Dündar da, CHP’den nemalanan yazarlar arasında. Üsküdar Çengelköy’de, Gezi Parkı olaylarından bir hafta önce satın alın aldığı arazi için CHP’nin ortağı olduğu Türkiye İş Bankası’ndan sıfır faizli 4 milyon liralık finansman kredisi kullanan Can Dündar, CHP yönetimindeki Bodrum’da ise ormanı talan etti. Dündar, Bodrum’da bulunan villasının 188 metrekarelik kısmını maliye hazinesi arazisinde inşa etti, 27 metrekaresini ise orman alanına dikti. Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan Can-Dilek Dündar çiftinin deniz manzaralı villasının değerinin 5 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.