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Ekonomi CHP'li belediyelerde zam furyası sürüyor! İzmir'de suya zam
Ekonomi

CHP'li belediyelerde zam furyası sürüyor! İzmir'de suya zam

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 11:54:00 -
CHP'li belediyelerde zam furyası sürüyor! İzmir'de suya zam

İzmir'de mart ayında alınan yüzde 30'luk zam kararının ardından suya bir zam daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren meclisin ana gündemlerinden birisi temmuz ayından itibaren geçerlik olacak olan su zammı oldu.Komisyonlardan oy çokluğuyla geçen ve temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılmasını içeren önerge toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

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