CHP'li belediyelerde toplu ulaşım dökülüyor!
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'dan sonra Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da ve Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'de toplu taşıma kazaları yaşandı.
Ankara Mamak'ta bir EGO otobüsü seyir halindeyken alev aldı.
Olası faciayı şoförün dikkati önledi.
Bir kaza haberi de İzmir'den! Metro raydan çıktı
İzmir Bornova'da da metro aracı raydan çıktı.
İzmir Metro A.Ş., Bornova'da meydana gelen metro kazasında yaralanan olmadığını ve kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir seferler olacak şekilde devam etmektedir." denildi.
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