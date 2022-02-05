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Gündem CHP’li belediyelerde rüşvet skandalı devam ediyor! İlçeyi haraca bağlayan isim gözaltına alındı
Gündem

CHP’li belediyelerde rüşvet skandalı devam ediyor! İlçeyi haraca bağlayan isim gözaltına alındı

CHP’li belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk çarkına bir yenisi daha eklendi. İlçeyi haraca bağladığı iddia edilen CHP’li Başkan Cengiz Balkan ve iki belediye personeli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 14:24:00 -
CHP’li belediyelerde rüşvet skandalı devam ediyor! İlçeyi haraca bağlayan isim gözaltına alındı

Çanakkale'de Küçükkuyu Beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve iki belediye çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüpheli, resmi işlemde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Çanakkale'de CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı.

Soruşturma, Küçükkuyu'da yaşayan bir kişinin geçen temmuz ayında alınan ifadesi üzerine başlatıldı.

İfadesine başvurulan kişi; yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde bir belediye memurunun kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını iddia ediyordu.

Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belediye binasına gitti.

"İrtikap" suçunu işledikleri iddia edilen Belediye Başkanı Balkan, Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E. gözaltına alındı.

Adli işlemleri devam ediyor.

 

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Yorumlar

Ali

Siz ulkeyi haraca bagladiniz kesin akp öğrenmiştir
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