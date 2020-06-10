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Siyaset

CHP’li belediyeler virüsün faturasını halka kesiyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgın sürecinde 17 Mart 2020 tarihinde geçici süreyle durdurduğu mekanik sayaç okuma faturasını vatandaşa kesti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:04:00 - 2020-06-10 10:06:07
CHP’li belediyeler virüsün faturasını halka kesiyor

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ucuz su vaadi rafa kaldırılarak, 1 Haziran’dan itibaren sayaç okuma dönemine başlanırken, geçmiş aylarda yapılan ödemelerin eksik kalan kısımları da son faturaya eklendi. Yüksek meblağlı faturalarla karşılaşan vatandaşlar şaşkına döndü. Ağır faturaları ödeme güçlüğü çekenler Mavi masa ve Ankara BB Meclis üyelerine tepkilerini dile getirdiler.

 İnsanlar mağdur ediliyor

 AK Parti Altındağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara halkının canının yandığını belirterek, “Pandemi sürecinde insanları mağdur etmek olur mu? Gelen bu faturalar en az yarı yarıya düşürülmelidir” ifadelerini kullandı. 

Gelen yüksek faturalar için aradığımız Mavi Masa yetkilileri ise, “Sistem üzerinden Şubat ayı baz alınarak, kıyas yöntemi ile eksik faturalandırılma yapılmıştı. Şu an artık normalleşme sürecine geçtiğimiz için ekipler bölge bölge artık sahaya inip sayaçları okumaya başladılar. Eksik kalan kısımlar ile birlikte faturalar çıktığı için biraz yüksek gelebilir” açıklamasında bulundu.

 

 Yeni Akit Gazetesi

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