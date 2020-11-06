  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’li belediyeler ve TMMOB da hesap vermeli
Gündem

CHP’li belediyeler ve TMMOB da hesap vermeli

İzmir depreminde 114 kişiye mezar olan binalardaki ihmaller zinciriyle ilgili başlatılan soruşturmanın sadece müteahhit ve fenni mesullerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten hukukçular; yapı ruhsatını veren belediye yetkilileri ve mimar odalarının da mutlaka hesap vermesi gerektiğini söyledi. Akit’e konuşan Av. Cengiz Ocakçı ve Av. Yaşar Gürkan, “İzmir depreminin sorumluluğu sadece müteahhitlerde değildir. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel belediyeler ve TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın da burada suçu vardır. Gerekli denetimleri yapmayan belediyeler hakkında cezai müeyyideler devreye girmelidir. Depremde ihmali olan herkes hesap vermelidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:24:00 -
CHP’li belediyeler ve TMMOB da hesap vermeli

İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin yaraları sarılırken, yargı safhası da başladı. 114 kişinin hayatını kaybettiği, 1035 kişinin yaralandığı depremde yıkılan 7 apartmanla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, müteahhit, fenni mesul ve market sahiplerinin aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Dün itibarıyla 9 zanlının gözaltı işlemi tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler. İzmir depreminde 114 kişiye mezar olan binalardaki ihmaller zinciriyle ilgili başlatılan soruşturmanın sadece müteahhit ve fenni mesullerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten hukukçular; yapı ruhsatını veren belediye yetkilileri ve mimar odalarının da hesap vermesi gerektiğini söylüyor.

İhmalkârlar ‘feri fail’dir

Gazetemize konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili avukat Cengiz Ocakçı, hukuktaki asli ve feri fail kaidesine vurgu yaparak şunları söyledi:  “Eve girip hırsızlık yapan asli faildir, dışarıda gözetleme yaparak buna yardımcılık yapan feri faildir. İkisinin suçu da cezası da aynıdır. Yani her ne kadar müteahhit de yapsa söz konusu binaların denetimini yapmakla hükümlü olanlar, suça yardımcılık yapan feri faillerdir. O binaya izin verenler, ruhsat verenler suçludur. Üstelik kendilerine ‘gelin binamızı denetleyin’ demelerine rağmen sessiz kalmışlar. Aynen müteahhitler gibi cezalandırılmaları gerekir. Cezalandırılmaları gerekenlerin başında da İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gelir. İhmali olan ilçe belediyesi yetkilileri de yargılanmalıdır.”

TMMOB yetkilileri de suçlu

Mimar ve mühendislerin depremdeki sorumluluğuna da değinen Ocakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası’nın da burada suçu vardır. Bunlar çıkıp ‘biz üzerimize düşeni yapmadık, biz de sorumluyuz’ demiyorlar ama yargı bunların hesabını sormalıdır. Doğu’daki PKK olaylarında bile ses yükseltenler kendi mesleki hususlarında hiç ses çıkarmıyor. Ankara’da trafiği rahatlatmak için yaptığımız her projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldıran TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası da sus pus? O binalar yapılırken TMMOB Şehir Plancıları Odası müteahhitten parayı alır, söz konusu binanın her türlü imar planlarının hepsini tasdik eder ve ondan sonra inşaat başlar. Belediye yetkilileriyle, müteahhitlerle birlikte bu meslek odası görevlileri de suçludur ve yargılanmalıdır.”

Hesap sorulsun

Yapı hususlarında ihmali olan belediye görevlileri hakkında cezai işlem yapılmasının şart olduğuna dikkati çeken avukat Yaşar Gürkan ise “Bir işi yapan vardır, bir de yönetmeliklere göre kontrol eden merciler. Son yıllarda denetim mekanizması oldukça sıklaşmıştır ama para ve adam kayırmalardan dolayı hâlâ belediyelerde ihmaller var. Denetimin söz konusu olduğu yerde cezai müeyyide de mutlaka olur. İhmali olan, gerekli işlemleri yapmayan belediyeler hakkında cezai müeyyideler devreye girmelidir. Yapı Kontrol Denetim firmaları da burada mesuldür. Ne yazık ki bunlar paraya mukabil gerçekleri saklayabiliyor. Teknik ve fenni raporları bir takım menfaatlerle gizleyebiliyorlar. İzmir depreminde de bu yönde ihmali olan herkes yargılanarak cezalandırılmalıdır” dedi.

Türkiye’ye ders olmalı

Gürkan, sözlerini şöyle tamamladı: “Adet yerini bulsun kâbilinden iş yaparak çürük yapılara gerekli uyarıları yapmayanlara göz açtırılmamalıdır. Bu yolla kazanılan para da haram paradır. Haramla temeli atılan bir bina maddi olarak da manevi olarak da çürük olur. Kul hakkı yenerek işlenen bu kusurlar feci ölümlere sebep olmaktadır. Son İzmir depreminde ihmali olan kim varsa yargılanmalı ve bu afet tüm Türkiye’ye ders olmalıdır.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Chp gerçekten hesap vermeye başlarsa.

Chp gerçekten hesap vermeye ve hatalarını ödemeye başlarsa ülke çok daha medeni olabilir çok daha huzurlu olabilir.
  • Yanıtla

Sassas

Bence asıl suçlu iskan veren belediye ve yapı denetim birde o bahsedilen binaya market zincirine ruhsat veren yetililer büyük ceza verilmeli kolonları duvarları yıkılarak market açılmış galeri yapılmış imar dışına çıkılmış mütahit suçlu mütahitlik hata varsa oda ceza alsın asıl o gibi yerlere ruhsat veren kim varsa büyük ceza almalı türkiyede bu yapılmıyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Koronavirüse yakalanmıştı! Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
Gündem

Koronavirüse yakalanmıştı! Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs tedavisinin artık evde devam edileceğini belirterek eşinin ve kızının testinin negatife..
Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır." Şeklindeki sözleri sonrası Karabağ’ın..
Süt banyosu görüntüleriyle ilgili sıcak gelişme
Aktüel

Süt banyosu görüntüleriyle ilgili sıcak gelişme

Bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışanla bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay