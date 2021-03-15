CHP’li belediyeler tıkır tıkır götürüyor

Son dönemde ‘ajans’ marifetiyle çalışıyormuş algısı oluşturan CHP’li belediyeler gerçekte ise skandallardan başlarını kaldıramıyor. CHP’li Ankara, İstanbul İzmir Büyükşehir belediyeleri ve daha bir çok belediye de yolsuzlukların biri bitmeden diğeri patlak veriyor. Borç batağında yüzen kimi CHP’li belediyeler iflasın eşiğine gelirken kimisi de kentsel dönüşüm için kullanması gereken gece kondu fonuna ait paraları iç ediyor. Akit, CHP’li belediyelerin iç yüzünü okuyucuları için tek tek yazıyor.

Rüşvet, yolsuzluk, yandaşa ihale

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘vur patlasın, çal oynasın’ belediyeciliği yapıyor. Konserler ve eğlenceler için 250 milyonluk bütçe ayıran İmamoğlu, yandaş sanatçılara üç dört saatlik konserler için kaşe ücreti olarak 400 bin lira ödediği oluyor. Bir liralık maskeyi 2.79 liradan alarak kamuyu zarara uğratan İmamoğlu, yandaşlara ihale dağıtımında da oldukça cömert davranıyor. Teme atmama törenler, borç alma icazetleri ve pandemideki toplu ulaşım rezaletiyle CHP’li İBB, halkı canından bezdiriyor. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi de İBB’yi pek aratmıyor. CHP eski milletvekili Sinan Aygün’den 25 milyon lira rüşvet isteyen Yavaş’ın bürokratları, İYİ Partili Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın firmasına da tam 107 milyon liralık ihale pasladı.

Belediye başkanları tutuklandı

CHP’li ilçe belediyelerinde de durum pek farklı değil. CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy 50 milyonluk rüşvet operasyonu nedeniyle cezaevine kondu. Menemen’de yaşayan her bir vatandaşımız ortalama 290 lira bizzat CHP tarafından dolandırıldı. CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da tam 300 milyonluk imar yolsuzluğunda başrol oynadığı saptandı. Aydar da kamunun parasını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle cezaevine kondu. CHP’li kimi belediyelerde yolsuzluk çarkı dönerken kimisi de iflasın eşiğine gelmiş durumda. CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin 297 milyon 893 bin liralık gelirine rağmen, 446 milyon 92 bin liralık borç stoğunun olduğu ve iflasın eşiğine geldiği Sayıştay raporuyla belgelendi.

Sayıştay belgeli yolsuzluk

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi ve Beşiktaş Belediyeleri’nde, ‘Özel kalem müdürlüklerine’ usulsüz atamalar yapılarak kadrolaşmaya gidildiği de Sayıştay raporlarıyla kayıt altına alındı. CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin kentsel dönüşümde kullanılmak üzere açılan gecekondu fonundaki paraları usulsüzce kullandığı da Sayıştay raporlarıyla ifşa edildi. CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde 86 adet işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüğü ve kayıtlarda arsa olarak görünen yerlerde binaların olduğu tespit edildi. CHP’li Maltepe Belediyesi İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın firmasına milyon dolarlık ihaleler pasladı.

Ekrem’in dilenciliğinin sonu

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Almanya’dan yardım paketi dilendiği ortaya çıktı. Milyarlarca liralık bütçesine rağmen Türkiye’yi muhtaç halde göstermek için Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu gıda yardımı desteği alan İBB’nin, aldığı yardımları da kurtlandırdığı ortaya çıktı.

Sözcü aklamaya çalıştı

İBB’nin rezaletini Sözcü gazetesi aklamaya çalıştı. Rezaletin ortaya çıkmasının ardından İBB’nin ‘gıda paketlerinde bozulma tespit edildi’ açıklamasını veren Sözcü, alınan yardım paketlerinde incelenen ürünler arasında ‘son tüketim tarihi geçmemesine rağmen’ küf ve kurtlanma görüldüğünü ancak İBB’nin ürünleri uygun ortamda muhafaza ettiğini savundu. İBB’nin 20 bin gıda kolisindeki ürünlerde meydana gelen bozulmayı Alman vakfına ilettiği, vakıftan bir heyetin İstanbul’a gelerek görüşme yaptığı öğrenildi.