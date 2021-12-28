CHP’li belediyeler sokak köpeklerinden daha büyük sorun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hayvanların barınaklara götürülmesi çağrısı üzerine CHP’li belediyeler 4 yaşındaki çocuğun yaşadıklarıyla bir an bile empati kurmayarak anında hayvansever rolüne büründü.

Erdoğan itlaf edin demedi

CHP’li belediyelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının aksine hareket etmelerinin tamamen siyasi olduğunu söyleyen AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Asiye kızımızın başına gelen olay bütün ülkeyi derinden yaraladı. Devletimiz hem kızımıza hem de ailesine sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızın sahipsiz hayvanlarla ilgili hayvanları toplayıp itilaf edin demedi. ‘Onları refah seviyeleri daha yüksek barınaklarda, daha elverişli şartlarda hayatlarını sürdürmelerini sağlayın’ çağrısı yaptı. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP’li belediyelerin kopardığı yaygara tamamen siyasidir. Sırf Cumhurbaşkanımıza karşı alınmış tavrın göstergesidir” dedi.

CHP’nin yaptığı: it iti ısırmaz

CHP’li belediyelerin, yaptıkları paylaşımlara tepki gösteren bir vatandaş ise “Asiye yavrumuzu köpekler parçaladı bunun üzerine Başkan Erdoğan sahipsiz köpekler için barınak çağrısı yaptı. Koparılan yaygaraya bakılırsa CHP’li belediyeler sokak köpeklerinden daha büyük bir sorun. Atalarımız boşuna ‘İt iti ısırmaz” dememiş” tepkisini gösterdi.