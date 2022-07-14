  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’li belediyeler köpekperestlere şirin gözükmek için insan hayatını hiçe sayıyor
Gündem

CHP’li belediyeler köpekperestlere şirin gözükmek için insan hayatını hiçe sayıyor

Mersin’de önceki gün başıboş köpeklerin kovalaması sonucu yola çıkan 2 çocuğa daha araba çarparken, köpekperestlere şirin görünmeye çalışan CHP’li belediyeler insan hayatını riske atıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 16:57:00 -
CHP’li belediyeler köpekperestlere şirin gözükmek için insan hayatını hiçe sayıyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Çağdaş geçinen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi sokaklarda oluşan çöp dağları ve denize akan lağımlar yüzünden körfezi saran pis kokularla anılırken, şimdi de İzmir otogarını istila eden başıboş köpek sorunu ile gündeme geliyor. Milyonlarca insanın kullandığı otogar resmen hayvan barınağına dönerken sosyal medya üzerinden bir araya gelen vatandaşlar köpeklere karşı önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki yağdırdı. Yayınlanan görüntünün altına yorum yazan binlerce kullanıcı, “Valiz tekerleğinde, ayakkabı altında köpek dışkısıyla eve dönüyor ve kist hidatik’e merhaba diyorsun. Isırılmazsan bir de tabii”, “Akıl tutulmasını ‘şirinlik’ gibi gösteremezsiniz” , “İzmir Büyükşehir Belediyesi görevi ihmalden ceza almalı. Kendileri çok istiyorlarsa köpekleri belediye binasına toplasınlar. Biz halk olarak istemiyoruz”, “Medeniyetin başkenti diye geçinen ilde medeniyetten eser yok. Tıpkı bir 3. dünya ülkesi” sözleriyle tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23