CHP’li belediyeler köpekperestlere şirin gözükmek için insan hayatını hiçe sayıyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Çağdaş geçinen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi sokaklarda oluşan çöp dağları ve denize akan lağımlar yüzünden körfezi saran pis kokularla anılırken, şimdi de İzmir otogarını istila eden başıboş köpek sorunu ile gündeme geliyor. Milyonlarca insanın kullandığı otogar resmen hayvan barınağına dönerken sosyal medya üzerinden bir araya gelen vatandaşlar köpeklere karşı önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki yağdırdı. Yayınlanan görüntünün altına yorum yazan binlerce kullanıcı, “Valiz tekerleğinde, ayakkabı altında köpek dışkısıyla eve dönüyor ve kist hidatik’e merhaba diyorsun. Isırılmazsan bir de tabii”, “Akıl tutulmasını ‘şirinlik’ gibi gösteremezsiniz” , “İzmir Büyükşehir Belediyesi görevi ihmalden ceza almalı. Kendileri çok istiyorlarsa köpekleri belediye binasına toplasınlar. Biz halk olarak istemiyoruz”, “Medeniyetin başkenti diye geçinen ilde medeniyetten eser yok. Tıpkı bir 3. dünya ülkesi” sözleriyle tepki gösterdi.