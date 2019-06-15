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CHP’li belediyeler işçinin baharını kışa çevirdi

Seçim öncesi “Derman belediyeciliği, Mart’ın sonu bahar” sloganlarıyla vatandaşları kandıran CHP, işçilere kışı yaşatıyor. Sadece Hizmet İş Sendikası üyesi 750 kişi işten atılırken, baskıyla sendika değiştirme oranının da 10 binlere ulaştığı belirtiliyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
CHP’li belediyeler işçinin baharını kışa çevirdi

Gözler İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak yerel seçimlere çevrilirken, CHP’nin foyaları da ortaya çıkmaya başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yönetimi CHP’ye geçen bazı belediyelerde, yeniden hortlayan vesayetçi anlayışın, tek sermayeleri emek olan çalışanlar üzerinde baskı, yıldırma, mobbing, sürgün ve işten çıkarma olarak yansıması dikkat çekiyor.

750 kişi işten çıkarıldı 12 bin 500 kişinin sendikası değiştirildi

Hizmet İş Sendikası üye ve emekçilere yönelik olarak CHP ve HDP’li belediyelerde uygulanan sendika değiştirme baskısı ve işten atılmaları protesto amacıyla tertiplediği Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 4’üncü gününü geride bıraktı. Bolu Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasının ardından yürüyüşe başlayan Hizmet İş Sendikası üyeleri CHP genel merkezi önünde CHP yönetimine seçim öncesi vaatlerinin arasında olan, “Çalışanlara dokunmayacağız” sözlerini hatırlatan ve CHP’li belediye başkanlarını şikayet edecekleri bir basın açıklamasıyla yürüyüşü sonlandıracaklar. Türkiye genelinde yönetimi değişerek CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde sendika baskısından dolayı işten çıkarılan Hizmet İş Sendikası üyesi 750 kişiyi bulurken, baskıyla sendikası değiştirilen 12 bin 500 kişi olduğu belirtiliyor.

Bem-Bir-Sen’in 6 bin üyesi gitti

Yine CHP’li belediyelerde, mevcut sendikalardaki üyeleri baskı ve tehditlerle istifa ettirerek başka sendikalara geçmelerini sağlandığı öğrenildi. Demokrasi ve özgürlük kavramlarını ağızlarından düşürmeyen CHP ve sendikaların, mevcut üyeleri işten çıkarma ve sürgün etme tehdidiyle yandaş sendikalarına geçmeye zorlamalarıyla Bem-Bir-Sen’in 6 bin kadar üyesi istifa ettirildiği ifade ediliyor. Birçok il ve ilçede ise önemli bir bölümü istifa ettirildi. İstifa ettirilen üyelerin bazı belediyeleri şu şekilde; “Antalya Büyükşehir Belediyesinde bin kişi, Ankara Büyükşehir Belediyesinde bin kişi, İstanbul Küçükçekmece Belediyesinde 400 kişi, İstanbul Esenyurt Belediyesinde 200 kişi.”

İşçi ve sendika kıyımının fitilini CHP’li Bolu Belediyesi ateşlemişti

31 Mart seçimlerinden sonra işçi ve sendika kıyımı ile yabancı düşmanlığının odağı haline gelen CHP’li Tanju Özcan’ın başkan seçildiği Bolu Belediyesinde 97 işçi işten atılmıştı. Bu durumu protesto etmek üzere Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından “Emek ve Adalet Yürüyüşü” düzenlenmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
  1. Antalya
  2. yerel seçimler
  3. CHP
  4. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri
  5. Hizmet İş Sendikası
  6. HDP
  7. Emek ve Adalet Yürüyüşü
  8. Bolu Belediyesi
  9. CHP genel merkezi
  10. CHP’li belediye
  11. Bem-Bir-Sen
  12. İstanbul Esenyurt Belediyesi
  13. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi
  14. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  15. 31 Mart seçimleri
  16. CHP’li Tanju Özcan
  17. Hak-İş Konfederasyonu

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  • uyan tcuyan tc16 dk önce
    işte chpkk nın gerçek yüzü. kıral faruk hükümleriyle idare olunuyor. demokrasiymiş ata türkçülükmüş hep maskeleri. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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