CHP’li belediyeler işçinin baharını kışa çevirdi

Gözler İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak yerel seçimlere çevrilirken, CHP’nin foyaları da ortaya çıkmaya başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yönetimi CHP’ye geçen bazı belediyelerde, yeniden hortlayan vesayetçi anlayışın, tek sermayeleri emek olan çalışanlar üzerinde baskı, yıldırma, mobbing, sürgün ve işten çıkarma olarak yansıması dikkat çekiyor.

750 kişi işten çıkarıldı 12 bin 500 kişinin sendikası değiştirildi

Hizmet İş Sendikası üye ve emekçilere yönelik olarak CHP ve HDP’li belediyelerde uygulanan sendika değiştirme baskısı ve işten atılmaları protesto amacıyla tertiplediği Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 4’üncü gününü geride bıraktı. Bolu Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasının ardından yürüyüşe başlayan Hizmet İş Sendikası üyeleri CHP genel merkezi önünde CHP yönetimine seçim öncesi vaatlerinin arasında olan, “Çalışanlara dokunmayacağız” sözlerini hatırlatan ve CHP’li belediye başkanlarını şikayet edecekleri bir basın açıklamasıyla yürüyüşü sonlandıracaklar. Türkiye genelinde yönetimi değişerek CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde sendika baskısından dolayı işten çıkarılan Hizmet İş Sendikası üyesi 750 kişiyi bulurken, baskıyla sendikası değiştirilen 12 bin 500 kişi olduğu belirtiliyor.

Bem-Bir-Sen’in 6 bin üyesi gitti

Yine CHP’li belediyelerde, mevcut sendikalardaki üyeleri baskı ve tehditlerle istifa ettirerek başka sendikalara geçmelerini sağlandığı öğrenildi. Demokrasi ve özgürlük kavramlarını ağızlarından düşürmeyen CHP ve sendikaların, mevcut üyeleri işten çıkarma ve sürgün etme tehdidiyle yandaş sendikalarına geçmeye zorlamalarıyla Bem-Bir-Sen’in 6 bin kadar üyesi istifa ettirildiği ifade ediliyor. Birçok il ve ilçede ise önemli bir bölümü istifa ettirildi. İstifa ettirilen üyelerin bazı belediyeleri şu şekilde; “Antalya Büyükşehir Belediyesinde bin kişi, Ankara Büyükşehir Belediyesinde bin kişi, İstanbul Küçükçekmece Belediyesinde 400 kişi, İstanbul Esenyurt Belediyesinde 200 kişi.”

İşçi ve sendika kıyımının fitilini CHP’li Bolu Belediyesi ateşlemişti

31 Mart seçimlerinden sonra işçi ve sendika kıyımı ile yabancı düşmanlığının odağı haline gelen CHP’li Tanju Özcan’ın başkan seçildiği Bolu Belediyesinde 97 işçi işten atılmıştı. Bu durumu protesto etmek üzere Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından “Emek ve Adalet Yürüyüşü” düzenlenmişti.