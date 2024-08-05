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Gündem CHP'li belediyeler hem vatandaşlar hem işçiler için büyük tehdit! Çorlu'da korku dolu anlar
Gündem

CHP'li belediyeler hem vatandaşlar hem işçiler için büyük tehdit! Çorlu'da korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
2024-08-05 15:26:00 -
CHP'li belediyeler hem vatandaşlar hem işçiler için büyük tehdit! Çorlu'da korku dolu anlar

CHP'li başkanların babalarının çiftliğine çevirdiği belediyelerdeki liyakatsiz kadroları, hem vatandaşlar için hem emekçi işçiler için büyük tehdit haline geldi. Son olarak CHP'nin kalesi haline gelen Tekirdağ Çorlu'da halk otobüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 temizlik personeli yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimoza Sokak ile Cemal Gürsel Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Havuzlar istikametine seyreden H.B. idaresindeki 59 EB 388 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile Ç.D. yönetimindeki 16 NGP 34 plakalı Çorlu Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarpıştı.

Çarpışma sırasında çöp kamyonu kasasında bulunan temizlik işçisi Y.D. yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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