CHP’li belediyeler borç batağında

Asgari ücret açıklanmadan önce en az 5 bin 670 lira olsun diyen, açıklandıktan sonra da ‘CHP’li belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 TL olarak uygulanacak’ sözleriyle ucuz bir manipülasyona girişen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin yönettiği il ve ilçe belediyelerinin işçilerin maaşını bile ödeyemeyecek halde olduğu ortaya çıktı. Adrese teslim ballı ihalelerle, yandaşlarla şişirilen kadrolarla ve milyonluk vurgunlarla bütçesi talan edilen CHP’li belediyelerin borçlanma limitlerini aştığı öğrenildi.

İBB’yi batırdı maaşı hükümete ödetti

Göreve geldiği günden beri reklamlarla ve şovlarla İBB’nin bütçesini sıfırlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, iki buçuk yılda borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aştı. 2021 yılı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu 44 milyar liraya çıkaran İmamoğlu, işçilerin maaşını ödeyebilmek için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Heykellerle, danslarla ve yandaşlara peşkeş çektiği ihalelerle İzmir’in kaynaklarını heba eden CHP’li Tunç Soyer, 2.5 milyar lira borç ile devraldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 12 milyar lira borçlandırdı. Seriye bağladığı konser ihaleleriyle Ankara’yı laylaylom belediyeciliği ile tanıştıran Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ise seçimlerden bu yana 3 milyar 45 milyon lira borçlandı.

“Maaş ödeyemiyoruz” itirafı rapora girdi

Akit’in, adrese teslim ballı ihalelerle, yandaşlarla şişirilen kadrolarla, akrabalara peşkeş çekilen makam koltukları ve milyonluk vurgunlarla talan edildiğini deşifre ettiği CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin ise katlanan borçlar nedeniyle maaş ödeyemeyecek hale geldiği Sayıştay raporlarına yansıdı. 2020 yılı borçlanma sınırı 384 milyon 579 bin 159 olan CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin borcu, yolsuzluklar nedeniyle 715 milyon 335 bin 232 TL’ye ulaştı. Maaşlara zam yapılmadığı gerekçesiyle işçileri 55 gündür eylemde olan CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin toplam borcu 452 milyon 312 bin TL’yi buldu. CHP’li Maltepe, Şişli, Ataşehir ve Kadıköy Belediyelerinde çalışan işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

Limitler aşıldı borçlar katlandı

Heykel belediyeciliğinin başkenti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de 2 milyar 150 milyon lira ile en fazla borcu olan CHP’li belediyeler arasında yer aldı. CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin güncel borcu ise 2 milyar 160 milyon liraya dayandı. Başkanı skandallarla gündeme gelen Edirne Belediyesi’nin 227 milyon 15 bin 88 TL olması gereken borcu, 369 milyon 322 bin 723 liraya yükseldi. İzmir’in Gaziemir belediyesi ise 124 milyon 488 bin TL olması gereken borcunu 411 milyon 105 bin TL’ye çıkardı. 149 milyon 921 TL borçlanma limiti olan Samsun Atakum Belediyesi’nin borcu ise 177 milyon 13 bin lira olarak tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise 30 ayda yaklaşık 500 milyon lira borçlandı.

Borçlar birikti maaşlar yatmadı

CHP’li Erdek Belediyesi yirmi ay boyunca işçilerine maaş vermezken, Avcılar’da ödenmeyen işçi ücretleri binlerce lirayı buldu. Balıkesir Burhaniye Belediyesi ve CHP’li Seferihisar Belediyesi’nde de maaş ödemelerinde gecikme yaşandı.