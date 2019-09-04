CHP'li belediyeler akraba yuvasına döndü! Liyakat nutukları lafta kaldı

CHP'li belediyelerde yaşanan akraba torpilleri, siyasetinin gündeminden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bu atamaları etik bulmuyorum. Hepsi düzeltilir. Babamın oğlu olsa işe almayın" çağrısı da lafta kaldı. Bir yandan da işçi kıyımı yapan CHP'li belediyelerin, akraba atamaları tüm hızla sürerken, atanan akrabalar da tepkilere rağmen koltuklarında oturmaya devam ediyor. İşte, sadece İzmir ve Adana'da halen devam eden bazı akraba kıyakları.

Belediye şirketine kendisini müdür olarak atadığı için eleştirilen CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye bünyesinde hizmet veren 3 plajdaki tesislerin müdürlüğüne kardeşinin üniversite öğrencisi oğlu Derya Girgin'i (23) getirdi. Halasının kızı Yıldız Sedef'i Halkla İlişkiler Müdürü, eşinin akrabası Handan Kalalı'yı da Muhasebe Müdürü olarak atadı. Bu atamaların Kılıçdaroğlu'nun uyarısına rağmen devam etti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da seçimlerde kendisini destekleyen İYİ Parti İlçe Başkanı Coşkun Dinçer'i Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Spor Birimine koordinatör olarak atadı. İmar Müdürlüğü'ne ise, Belediye Meclis Üyesi CHP'li Barış Uçar'ın eşi Fatma Nur Doğan Uçar'ı getirdi. Amcası Osman Oray ve dayısı Burhan Güneş'i belediye şirketine hukuk müşaviri yapan Karakayalı, CHP Kemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sulu'yu da sözleşmeli hukuk danışmanlığı görevine getirdi. Gençlik Kolları Başkanı İsmet Baysu'yu Kültür Müdürlüğüne, CHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray'ı ise KEM-BEL Şirketine Genel Müdür olarak atadı.

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, eniştesi İrfan Aras'ı başdanışman, Aras'ın damatlarından Adil Acar'ı Spor Müdürü, Mehmet Cin'i Özel Kalem Müdürü, teyzesinin oğlu Mustafa İlhan'ı ise başkan yardımcısı yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, adaylığını destekleyen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kardeşi İ. Ulaş Polat'ı, başkan yardımcısı yaptı.

CHP'li Torbali Belediye Başkanı İsmail Uygur 425 işçiyi 'tasarruf' diyerek işten çıkardı. Uygur, oğlunu 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak işe aldı. Skandalı "Oğlumu işsiz bırakacak değilim" diye savundu. CHP'li başkan daha sonra gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmış, oğlunu görevden almıştı.

Adana'da, Seyhan Belediye Başkanlığını kazanan ve koltuğu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar'dan devralan CHP'li Akif Kemal Akay, 5 yıldır Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Betül Yamanyılmaz'ın yerine seçim çalışmaları döneminde yanından bir an olsun ayrılmayan kızı Deniz Şenyurt'un eşi emekli albay Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürlüğü görevine getirdi. Yaşanan "Damat krizi" nedeniyle Seyhan Belediyesi'nin 16 CHP'li meclis üyesi Seyhan ilçe teşkilatında olağanüstü toplandı. Zaman zaman Zeydan Karalar ile de ters düşen Akay, gelen tepkilere aldırış etmedi ve damadını koltukta tuttu.

2014'de koltuğa oturan CHP'nin Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de o dönemde Bossa'da çalışan kayınbiraderi Tolga Solmaz'ı özel kalem müdürlüğüne atadı. 31 Mart'ta yeniden seçilen Çetin, kayınbiraderi Solmaz'ı bu kez de Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü olarak atadı. Solmaz bu görevini halen sürdürüyor..