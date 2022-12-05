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Yerel CHP'li belediyeden vatandaşlara çamurlu su hizmeti! Mahalleli isyan etti
Yerel

CHP'li belediyeden vatandaşlara çamurlu su hizmeti! Mahalleli isyan etti

CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde musluklardan akan çamurlu su vatandaşları isyan ettirdi. Eşyalarının da bozulduğunu söyleyen mahalle sakinleri, "Türkiye’nin en pahalı suyunu veren belediyenin suyunun da kaliteli olması gerekirken, çamurlu su akmaya başladı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 17:57:00 -
CHP'li belediyeden vatandaşlara çamurlu su hizmeti! Mahalleli isyan etti

CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde evlerinin musluklarından çamurlu su akan vatandaşlar isyan etti.

Çerkezköy’de Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde yüzlerce vatandaş son günlerde su sıkıntısı yaşıyor. Çeşmelerden temiz su yerine kirli su akması vatandaşları isyan ettirdi.

Vatandaşların sağlığının tehlikeye atıldığı mahallelerde, evlerdeki birçok elektronik eşyanın bozulduğu da belirtildi. Bazı vatandaşlar, dışarıdan su alarak yemeklerini yapmaya başladıklarını ifade etti. 

"En pahalı suyu çamurlu alıyoruz"

Suyun pahalı olmasına rağmen ödedikleri bedelin karşılığını alamadıklarını belirten mahalle sakinleri, “Sürekli su sıkıntısı yaşıyoruz. Çok fazla kesinti olmaya başladı. Türkiye’nin en pahalı suyunu veren belediyenin suyunun da kaliteli olması gerekirken, çamurlu su akmaya başladı. Makinelerimiz sürekli bozuluyor. Bu duruma çözüm bulunmasını bekliyoruz” dedi.

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