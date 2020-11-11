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Gündem CHP'li belediyeden tepki çeken sembol! Büyük tepki çekti
Gündem

CHP'li belediyeden tepki çeken sembol! Büyük tepki çekti

CHP'li belediyenin Küçükçekmece'de yenilediği çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü YPG/PKK'nın sembollerini andırması büyük tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:53:00 -
CHP'li belediyeden tepki çeken sembol! Büyük tepki çekti

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon mahallesindeki Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel büyük tepki çekti.

YPG paçavrasına benzetildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin paçavrasına benzetilen sembol, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmalarının ardından ortaya çıkan sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını bildirdi.

Yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini belirten Kaymakam Bedirhanoğlu, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını duyurdu.

Olayı adli mercilere bildirdiklerini söyleyen Bedirhanoğlu, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Bu arada, Atatürk Parkı'na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de tepki çeken görsellerin söküm çalışmalarını sürdürüyor.

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