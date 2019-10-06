CHP'li belediyeden skandal! Türk Bayrağını ve TC ibaresini kaldırdı

Türkiye'de yıllardır devlet kurumlarının başında yer alan T.C. ifadelerinin kasıtlı olarak kaldırıldığı yönünde algı operasyonu yapan CHP'nin ikiyüzlü politikası gün yüzüne çıktı. Bu algı operasyonuna seçimleri kazandığı belediyelerde tabelalara T.C. ibaresi ekleyerek de devam eden CHP, büyük bir skandala imza attı.

Daha önce kendini belediye şirketlerine müdür olarak atayarak ikinci bir maaş bağlanmasıyla eleştirilen CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu kez de çalışanlarına verilen yeni tanıtım kartlarında yaptığı değişikle tepki topladı.

İlkay Girgin Erdoğan, yeni personel kartlarının üzerindeki belediye yazısının önündeki TC ibaresi ile kimlik kartının sol üst köşesinde yer alan Türk bayrağı kaldırıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesbaı Twitter'dan uygulamaya tepki gösterdi. Dağ, sosyal meyda paylaşımında yaptığı paylaşımda "Liyakati ve etik değerleri hiçe sayarak belediye şirketine kendisini müdür olarak atayan ve belediye iştiraklerine yakınlarını yerleştiren Karaburun Bld. Başkanı, şimdi de belediye kartlarından Türk bayrağını kaldırmış. Bir CHP'linin bayrakla ne sorunu olur demeyin, oluyor malesef" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İzmir Milletvekil Alpay Özalan, verdiği tepkide ise "CHP'li İzmir Karaburun Belediyesi, personel kimlik kartlarındaki Türk bayrağını kaldırmış. HDP ile ittifakın sonuçları..." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyenin skandal uygulamasına tepkiler şu şekilde: