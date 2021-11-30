CHP'li belediyeden M. Kemal'in uçmaması için özel çalışma

Başta İstanbul'da olmak üzere birçok ilde dün etkili olan lodos, bugün de devam ediyor.

İstanbul'da hasar bilançosunun en yüksek olduğu ilçelerin başında da Beylikdüzü var.

İlçe ve çevresinde lodos yüzünden binaların çatıları ve dış cepheleri uçarken, büyük hasar da meydana geldi.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından da ilçede yürütülen afetin bilançosunun artmasını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçede lodos sebebiyle yaşanan olumsuzluklara müdahaleler başlarken belediye ekiplerinin ilk özel önlemi, ilçedeki dev Mustafa Kemal silüetinin lodostan devrilmemesine yönelik oldu.

Ekipler, silüeti iki dozerle destekleyerek uçmamasını sağlıyor.