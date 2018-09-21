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CHP’li belediyeden FETÖ'ye bedelsiz kıyak

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin 29 dönümlük araziyi, kapatılan Fatih Üniversitesi’ne bedelsiz olarak tahsis ettiği, üniversitenin de 11 yıl boyunca araziyi protokole aykırı şekilde kullandığı gün yüzüne çıktı.

21 Eylül 2018 Cuma 09:14
CHP’li belediyeden FETÖ'ye bedelsiz kıyak

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, 29 dönüm yeşil alan statüsündeki araziyi FETÖ'ye bağlı Fatih Üniversitesi'ne ücretsiz tahsis ettiği belirlendi. Üniversitenin Büyükçekmece Akçaburgaz mevkisindeki 135 dönümlük kampusunun hemen yanı başında bulunan 29 dönümlük bu arazinin "spor ve rekreasyon alanı" olarak 2002 yılında üniversite yönetiminden talep edildiği anlaşıldı. Belediye bünyesindeyken park alanı olan arazi, Büyükçekmece Belediyesi ile Fatih Üniversitesi arasında 10 Kasım 2003'te yapılan protokolle devredildi. Protokolde, Fatih Üniversitesi'nin belediyeye hiçbir bedel ödemeyeceği de vurgulandı. Protokolü, belediye adına o dönem başkan yardımcısı olan Kemal Kemaloğlu imzaladı.

11 YIL SEYİRCİ KALDILAR

Sabah'ın haberine göre; Belediyeden milyonlarca değerindeki araziyi bedelsiz olarak alan Fatih Üniversitesi, araziyi halkın kullanımına açık olarak park, spor ve rekreasyon alanı olarak kullanılacağı taahhüdüne rağmen, protokol hükümlerine aykırı olarak etrafını tellerle çevirdi. 11 sene araziye kimseyi sokmayan Fatih Üniversitesi'nin işgaline Büyükçekmece Belediyesi seyirci kaldı. Belediye ancak 2014 yılında FETÖ operasyonları başlayınca milyonluk arazinin protokol hükümlerine aykırı olarak kullanıldığını fark etti. Üniversiteye, arazide işgalci olduğu gerekçesiyle sadece 145 bin TL ecri misil cezası kesen CHP'li belediye, Fatih Üniversitesi'nin kapatılmasının ardından araziyi belediye spor müdürlüğüne bağlı halka açık spor ve rekreasyon alanı olarak kullanmaya başladı.

FİRARİ REKTÖR BAŞKAN DANIŞMANIYMIŞ

Büyükçekmece Belediyesi'nin Fatih Üniversitesi'ne bedelsiz arazi tahsis etmekle kalmayıp, firari rektörü Şerif Ali Tekalan'ı da başkan danışmanı yaptığı belirlendi. Belediyenin resmi internet sitesinde, FETÖ yöneticisi Şerif Ali Tekalan'ın fotoğrafı uzun süre danışman olarak kaldı. Büyükçekmece Belediyesi Tekalan'ın "fahri danışman" olduğunu ve 2014 sonuna kadar sürdüğünü ileri sürdü.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 09:14
  1. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi
  2. Fatih Koleji
  3. arsa tasisi
  4. FETÖ

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