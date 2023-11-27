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Gündem CHP'li belediyeden çevre katliamı! Mazgal ve menfez pisliğini denize boşalttılar
Gündem

CHP'li belediyeden çevre katliamı! Mazgal ve menfez pisliğini denize boşalttılar

Yeniakit Publisher
2023-11-27 07:53:00 - 2023-11-27 07:58:54
CHP'li belediyeden çevre katliamı! Mazgal ve menfez pisliğini denize boşalttılar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki mavi bayraklı plajda çevre skandalı yaşandı. CHP'li Burhaniye Belediyesi'ne ait bir vidanjör içerisindeki mazgal ve menfez çamuru bulunan pis suları sahilden denize boşalttı.

Balıkesir'e bağlı Burhaniye ilçesinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2021 yılında Burhaniye Belediyesine hibe ettiği vidanjör, İskele Mahallesi'ndeki mavi bayraklı plaja yanaşarak içerisindeki mazgal ve menfez pisliğini denize boşalttı. Çevreci vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Binlerce vatandaş, skandal görüntülere büyük tepki gösterdi.

Kayda alınan görüntülerde vidanjörün üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısını görenler çevre skandalına Bakanlığın neden olduğu yanılgısına düştü. Ancak vidanjörün, 2021 yılında Burhaniye Belediyesine hibe edildiği ortaya çıktı. Belediyeye ait resmi internet sitesinde "Araç filomuz güçleniyor" başlığıyla haber dahi yapıldığı anlaşıldı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Skandal görüntülerden sadece birkaç gün önce, CHP'li Belediyeye ait vidanjörle, ilçe genelinde menfez ve mazgal temizliği yapıldığına ilişkin haber yayınlandı. Haberde, kış sezonunda yağışlardan etkilenmemek için tüm menfez ve mazgallarda temizlik yapıldığı bilgisine yer verildi. Haberin fotoğraflarında ise denize pislik boşaltan o vidanjör de açıkça görüntülendi. Önceki gün ise aynı vidanjör, mavi bayraklı plaja pislik boşaltırken kayda alındı.

DEVECİLER'DEN SES YOK

Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler'in ise infial yaratan görüntülerle alakalı hiçbir şekilde açıklama yapmaması dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li Deveciler, geçtiğimiz yıl da, ilçedeki zeytinlik bir alanı AVM yapılması için ihaleye çıkarmasıyla gündeme gelmiş ve tepki çekmişti.

 

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