  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

İBB soruşturmasında dengeler değişti! Başsavcı gürlek: “çıta o anda kırıldı”

Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

İşbirliği gücümüze güç katacak

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Gündem CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim
Gündem

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Datça’da patlayan kanalizasyon hattı tam bir çevre kabusuna dönüştü. CHP’li belediyenin günlerdir adım atmamasıyla lağım suları doğrudan denize akarken, turizm bölgesinin sahilleri kirli suyla kaplandı. Hem çevre sağlığı hem de vatandaşların tepkisi büyürken, belediye yönetiminden hâlâ bir açıklama gelmemesi tepki çekiyor.

Ege'nin incisi Datça sahilinde lağım hattının patlaması sonucu pis su denize aktı, kirlilik ve kötü koku tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar, sürekli arızalanan yer seçimin hatalı olduğu belirtilen terfi istasyonunun bir an önce kalıcı şekilde düzeltilmesini istiyor. Ege'nin incisi Datça'da, sahil bandında meydana gelen lağım hattı patlağı nedeniyle çevre kirliliği oluştu.

 

Patlayan hatta ait pis suyun doğrudan denize akması, bölgede hem kötü kokuya hem de görüntü kirliliğine yol açtı. Olayın ardından MUSKİ ekiplerinin arızayı gidermek için uzun süredir sahada çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Ancak bölge sakinleri, sık sık arızalanan terfi istasyonunun yer seçiminin teknik açıdan hatalı olduğu yönündeki uzman görüşlerine dikkat çekti.

 

Her ne kadar olayın turizm sezonu dışında yaşanmış olması bir nebze şans olarak değerlendiriliyor olsa da, Datça hâlen badem çiçeklerinin açtığı sıcak atmosferi ile hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede büyük tepki topladı. Vatandaşlar, oluşan kirliliğin kabul edilemez olduğunu belirterek arızanın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde
FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde

Gündem

FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde

AK Partili Ayhan Gider: CHP terörün bitmesini istemiyor
AK Partili Ayhan Gider: CHP terörün bitmesini istemiyor

Siyaset

AK Partili Ayhan Gider: CHP terörün bitmesini istemiyor

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu

Gündem

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çöp çukur çamur yolsuzluk casusluk

Gençler bi düşünün ya bide chp iktidar olsa.

Yusuf büyük

Datcada bu yıl deniz vitaminli olacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23