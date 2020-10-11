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Aktüel CHP'li belediyeden ağaç katliamı!
Aktüel

CHP'li belediyeden ağaç katliamı!

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, "Ağaçların yerine betona dönüştürme kararı açıkça bir ağaç katliamı. CHP ve İYİ Parti'nin çevre ve rant konularındaki gerçek yüzleri, samimiyetleri bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:14:00 -
CHP'li belediyeden ağaç katliamı!

Balıkesir'in CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin; Rasim Yedikardeşler Çamlığı olarak bilinen ve içinde 76 adet çam ağacı olan alanın alışveriş merkezi olması için karar aldığı bildirildi.

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin; 76 ağacın kesilerek alışveriş dükkânı yapılmasına yönelik karara itiraz ettiği öğrenildi. CHP ve İYİ Parti oylarıyla söz konusu alanın alışveriş merkezi olmasına karar verildi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin "Ağaçların yerine betona dönüştürme kararı açıkça bir ağaç katliamı. CHP ve İYİ Parti'nin çevre ve rant konularındaki gerçek yüzleri, samimiyetleri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Söylediklerinizde bir gram samimiyet, içinizde bir gram vicdan varsa bu ağaç katliamını durdurun" dedi.

"Karar açıkça ağaç katliamıdır"

Mehmet Birol Şahin; şunları söyledi:

"Çevre ve ağaç duyarlılıkları ile iktidar devirme gösterileri yapan CHP'li, İYİ Partili çevreci, sanatçı, yazar çizer takımının rant uğruna ağaç katliamına el kaldırması kabul edilemez ibretlik bir durumdur.

CHP'nin sözde çevreci, milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Fikret Şahin, Balıkesir CHP İl Başkanı'nın, Burhaniyeli olan İYİ Parti İl Başkanı'nın bu konudaki söz ve tavrını merak ediyoruz"

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