  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP'li belediyedeki yolsuzluk skandalında yeni gelişme: Milyonlarca lirayı böyle kaçırmışlar

CHP’li Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, belediyede çalışan 14 kişinin sanık olduğu ifade edildi. İddianamede, Yalova Belediyesi'nin 20 milyon 739 bin 664 TL’sinin büyük çoğunluğunun Yalova Belediyesi’nin hemen yanında bulunan ve Fidanlar Market'te çalışan 7 kişi üzerinden kaçırıldığının tespit edildiği ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 16:37:00 -
CHP'li belediyedeki yolsuzluk skandalında yeni gelişme: Milyonlarca lirayı böyle kaçırmışlar

Soruşturma kapsamında; Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın tutuklu yargılandığı bildirildi.

Yalova Belediyesi'nde çalışan ve sanık olan isimler şunlar:

Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman,

Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç,

Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin,

Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş,

Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhasebe gelirlerinden sorumlu şef Saliha Öktemgil,

Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür,

Halit Güleç'in şoförü Ferhat Var,

Halit Güleç'in şoförü Örsan Geçkin,

Halit Güleç'in şoförü Buğrahan Ergün,

Halit Güleç'in şoförü Eyüp Akalın,

Halit Güleç'in şoförü Armağan Şahin Işıktutan,

Muhasebe çalışanı Cüneyt Hocaoğlu,

Mali Hizmetler Bölümünde memur Ela Dumantepe,

Yalova Belediyesi Eski Başkanı Vefa Salman'ın sekreteri ve sosyal medya sorumlusu Sabire Karsan

Belediyenin hemen yanında bulunan markette çalışanlar üzerinden para kaçırılmış

İddianamede; Yalova Belediyesi'nin 20 milyon 739 bin 664 TL'sinin büyük çoğunluğunun Yalova Belediyesi'nin hemen yanında bulunan ve Fidanlar Market'te çalışan 7 kişi üzerinden kaçırıldığının tespit edildiği ifade ediliyor.

Markette çalışan ve sanık olan isimler

Fidanlar Market mağaza ve kasiyer sorumlusu Hakan Çelik (Tutuklu),

Fidanlar Market otopark ve reyon işlemlerine bakan Taner Tan,

Fidanlar Market işçisi Emrah Gök (Tutuklu),

Fidanlar Market Ön Muhasebe Bölümü çalışanı Engin Özcan (Tutuklu),

Fidanlar Market otoparkında çalışan Beytullah Baltacı (Tutuklu),

Fidanlar Market kasa şefi Tuncay Doğan (Tutuklu),

Fidanlar Market mal sorumlusu Cüneyt Özçokmak (Tutuklu),

Fidanlar Market otoparkında çalışan Galip Koç,

Sabah

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bozbey

chp
  • Yanıtla

Çok Ayıp

Kriptolu telefonumu dinlemişler. :))
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı