CHP'li belediyedeki yolsuzluk skandalında yeni gelişme: Milyonlarca lirayı böyle kaçırmışlar
CHP’li Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, belediyede çalışan 14 kişinin sanık olduğu ifade edildi. İddianamede, Yalova Belediyesi'nin 20 milyon 739 bin 664 TL’sinin büyük çoğunluğunun Yalova Belediyesi’nin hemen yanında bulunan ve Fidanlar Market'te çalışan 7 kişi üzerinden kaçırıldığının tespit edildiği ifade ediliyor.
Soruşturma kapsamında; Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın tutuklu yargılandığı bildirildi.
Yalova Belediyesi'nde çalışan ve sanık olan isimler şunlar:
Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman,
Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin,
Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş,
Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhasebe gelirlerinden sorumlu şef Saliha Öktemgil,
Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür,
Halit Güleç'in şoförü Ferhat Var,
Halit Güleç'in şoförü Örsan Geçkin,
Halit Güleç'in şoförü Buğrahan Ergün,
Halit Güleç'in şoförü Eyüp Akalın,
Halit Güleç'in şoförü Armağan Şahin Işıktutan,
Muhasebe çalışanı Cüneyt Hocaoğlu,
Mali Hizmetler Bölümünde memur Ela Dumantepe,
Yalova Belediyesi Eski Başkanı Vefa Salman'ın sekreteri ve sosyal medya sorumlusu Sabire Karsan
Belediyenin hemen yanında bulunan markette çalışanlar üzerinden para kaçırılmış
İddianamede; Yalova Belediyesi'nin 20 milyon 739 bin 664 TL'sinin büyük çoğunluğunun Yalova Belediyesi'nin hemen yanında bulunan ve Fidanlar Market'te çalışan 7 kişi üzerinden kaçırıldığının tespit edildiği ifade ediliyor.
Markette çalışan ve sanık olan isimler
Fidanlar Market mağaza ve kasiyer sorumlusu Hakan Çelik (Tutuklu),
Fidanlar Market otopark ve reyon işlemlerine bakan Taner Tan,
Fidanlar Market işçisi Emrah Gök (Tutuklu),
Fidanlar Market Ön Muhasebe Bölümü çalışanı Engin Özcan (Tutuklu),
Fidanlar Market otoparkında çalışan Beytullah Baltacı (Tutuklu),
Fidanlar Market kasa şefi Tuncay Doğan (Tutuklu),
Fidanlar Market mal sorumlusu Cüneyt Özçokmak (Tutuklu),
Fidanlar Market otoparkında çalışan Galip Koç,
Sabah