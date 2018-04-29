Zaman gazetesine... CHP'li Belediye'de yolsuzluk soruşturması!

FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine verdiği ilanlarla bilinen CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün de aralarında bulunduğu daire müdürleri, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacaklar.

Olay Muğla'da büyük yankı uyandırırken, başta "Kent Kart" uygulaması olmak üzere görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan Gürün ve daire müdürleri sessizliklerini koruyor.

Zaman gazetesine verdiği ilanlardan biri...

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK”

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, "görevi kötüye kullanmak" suçlaması ile ilgili olarak 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istendi. Danıştay Birinci Dairesi, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin talebini yerinde görerek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ünde aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında soruşturma izni veren dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve İçişleri Bakanlığı’na gönderdi.

İddianamede, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Genel Sekreter Vekili Hüseyin Daşgın, Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Nayır, Encümen Üyeleri Taner Taşer, Alifer Atasever, Mehmet Arif Yılmaz, Hamdi Alper Kolukısa Ulaşım Dairesi Başkanı Birsen Kocataş Yazı işleri Müdürü Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Encümen Üyesi Fehmi Türer eski İmar ve Şehircilik Müdür vekili Encümen Üyesi hakkında ‘görevi kötüye kullanmaktan TCK’nın 257/1 Maddesi gereği haklarında 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezaları isteniyor.

ULAŞIMDA YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Kent Kart uygulanmaya başladığı günden bu yana Muğla'da büyük tartışmalara yol açmış ve uzun süreli şikayetleri beraberinde getirmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında araç takip sistemi kurulması ve elektronik kart kullanılarak tahsil edilmesi işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılmaksızın Kentkart Marmara Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine Encümen kararı ile verilmesi soruşturma konusu olmuş ve İçişleri Bakanlığı müfettiş göndermişti. İddianamede ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün soruşturma konusu olan firmanın hizmet alımı sözleşmesini ihale yapılmaksızın mevzuata aykırı olarak uzatmakla suçlanırken, 2008 ve 2016 yılları arasında Kentkart uygulaması sonucu belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı da yer alıyor. FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine verdiği ilanlar ile de gündeme gelen Osman Gürün'ün yardımcısı ve başdanışmanı Yavuz Kayı da damadı ve kızı ile gündeme gelmişti.

DAMAT FETÖ'DEN CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yardımcısı ve başdanışmanı Yavuz Kayı'nın damadı Mustafa Apaydın, FETÖ operasyonu kapsamında 2. kez gözaltına alınmış, Apaydın sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yavuz Kayı'nın kızı ise açığa alınmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin imarı olmayan alana özel imar geçirerek FETÖ'nün okullarına ruhsat verdiği iddiaları ortaya atılmış, ancak bu iddialar belediye tarafından yalanlanmıştı.