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Gündem CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi
Gündem

CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-13 19:45:00 -

CHP'li Sancaktepe Belediye Meclisi'nde terör propagandası yapıldı. CHP'li Başkan Alper Yeğin bölücü propagandaya yol verdi.

CHP'li Sancaktepe Belediye Meclisinde konuşan kişi sözde Kürdistan ifadelerinde bulundu. CHP'li Başkan Alper Yeğin bölücü propagandaya izin verdi.

Terör propagandası yapan kişi, "Bizim belediyeden isteğimiz Türkçe yazdıkları gibi kürtçe de hoşgeldiniz yazmaları. Tıpkı Kürdistan’daki belediyelerimiz gibi." dedi.

O sırada salonda bulunan bazı meclis üyeleri konuşmacıya tepki gösterdi.

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