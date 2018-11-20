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CHP'li belediyede para sporun önüne geçti

CHP'li Avcılar Belediyesi, ilçede bulunan Avcılar Stadı'nı gelir getirsin diye bir haftalığına kiraya verdi. Amatör müsabakaların oynandığı statta, söz konusu organizasyon nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu maç oynatılmadı.

20 Kasım 2018 Salı 14:53
CHP'li belediyede para sporun önüne geçti

CHP’li Avcılar Belediyesi, Atatürk Stadyumu gelir getirsin diye bir tur şirketine kiraya verdi. Kiralama yapan şirket, stadyumu oto pazarına dönüştürdü. Borç batağındaki belediye gelir getirsin diye amatör müsabakaları iptal ettirerek tesisi kiraya verdi.

Sosyal medyada bu skandalla ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Sahte spor sevdalılarının, sahte hizmet sevdalılarının hali !!! Bir antrenman sahası bile üretemeyen Avcılar Belediyesi’nin var olan stadyumu nasıl kullandığını tüm Avcılar görsün. Atatürk’ün adının verildiği bu içler acısı duruma düşüren belediye yönetimi Federasyon'u arayarak ''Sahada önemli bir etkinliğimiz var maç vermeyin'' diyerek Avcılar takımlarını başka ilçelere yönlendirmesi çok daha büyük bir rezalet. Geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi Gençlik Ligi maçları oynanan Atatürk Stadı, Avcılar'ın tek sahası. Satışa hazır araçların sahada patinaj çektiğini, sahanın üzerinde gezinenlerin ellerindeki sigara izmaritlerini yeşil zemine attıklarını da gören olmuyor...''

Kılıçdaroğlu'ndan övgüler

Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP'li belediyelerin katıldığı bir etkinlikte şunları söylemişti: İstanbul’un kimliği, görkemli tarihi yok olmuştur, ranta yenik düşmüştür. Kefes almak istiyorsanız CHP’li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz. Kalktılar belediye başkanlarımıza saldırdılar ama halk sahip çıktı. Şehri rantiyeye teslim edenlere böyle bir saldırı yoktur. Rantla mücadele edenler için böyle bir risk vardır.

Sosyal medyada büyük tepki

Avcılar Stadı'nın araba organizasyonu için kiraya verilmesi sosyal medayada büyük tepki çekti. İşte o tepkiler:

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:53
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. CHP
  4. Avcılar

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