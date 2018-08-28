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CHP'li belediyede maaş skandalı! İşçiler 2'nci kez grevde

Tekirdağ'da CHP’li Malkara Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 80 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek ikinci kez iş bırakma eylemine gitti.

28 Ağustos 2018 Salı 16:02

Tekirdağ’da 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden CHP’li Malkara Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 80 işçi, ikinci kez iş bırakma eylemine gitti. Çoğunluğu temizlik işçisi yaklaşık 80 kişi, 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek, öğleden sonra Malkara Belediyesi Kademe bölümünde toplanıp, iş bırakma eyleminde bulundu. Sendika temsilcileriyle bir araya gelen işçiler, güvence verilmediği takdirde toplu halde iş bırakma eylemine devam edeceklerini ifade ederek, maaşlarının bir an önce yatırılmasını istediler. Bölgeye gelen bir belediye yetkilisinin maaşlarının yatıralacağı sözünü vermesiyle işçiler eylemini sonlandırdı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 16:02
  1. Tekirdağ
  2. Malkara Belediyesi
  3. CHP'li belediye
  4. iş bırakma eylemi
  5. işçiler greve gitti

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