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CHP'li belediyede büyük skandal! Maaaşların yarısı örgüte gitmiş

CHP'li belediyelerdeki torpil skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde belediyeye ait şirketlere atanan yönetim kurulu üyelerinden maaşlarının alınarak FETÖ'ye gönderildiği iddia edildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:54
CHP'li belediyede büyük skandal! Maaaşların yarısı örgüte gitmiş

Torpil skandalı ile gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler, bu kez de FETÖ ortaklığı ile gündemde. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde belediyeye ait şirketlere atanan yönetim kurulu üyelerinden maaşlarının yarısının toplandığı ortaya çıktı. Toplanan paranın FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan’ın bacanağına verildiği iddia edildi. Savcılıkta ifade veren A.Ö. isimli tanık; belgesiz olarak toplanan bu paraların Ankara’ya götürüldüğünü, hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini söyledi.

CHP'li belediyelerdeki eş-dost-akraba atama skandalında yeni detay ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde belediyeye ait şirketlere atanan yönetim kurulu üyelerinden maaşlarının yarısının toplandığı ileri sürüldü. Toplanan paranın FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın bacanağına verildiği iddia edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren A.Ö. isimli tanık, belediye şirketlerine atanan isimlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla maaşlarının yarısını belgesiz olarak verdiklerini, Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı tarafından toplanan paranın Ankara'ya götürüldüğünü kaydetti.

A.Ö. ifadesinde şunları söyledi: "Erkan Karaarslan'ı Aydın Büyükşehir'den tanırım. Aydın İmar A.Ş. ve Jeotermal A.Ş. şirketlerinin ilk yönetim kurulu üyelerinin seçiminde bizzat bulundum. Yönetim kurulu üyeleri seçildi ve üyelere 3 bin lira maaş verilmesi kararlaştırıldı.

Çerçioğlu'ndan 'yarısını alın' talimatı

İlk maaş verildikten sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan daire başkanlarının bin 500 lirayı geri vermesi talimatı Özlem Çerçioğlu tarafından verildi. Genel Müdür Ünal Bulunmaz tarafından bu hususun bana söylenmesi üzerine yönetim kurulu üyelerinden bu para elden teslim alınarak Erkan Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'ya verildi. Muharrem Şanlı o dönem Aybel Ltd. Şti.'nin genel müdürüydü…

Bu hususa Ünal Bulunmaz kanuna uygun olmadığını söyleyerek itiraz etti. Hatta o dönem genel sekreter olan Ahmet Uğur Cebeci ile de görüştüler, ancak bir sonuç alınamadı. Para toplanan kişiler; İbrahim Gürdal, Ertuğrul Yamen, Özcan Dursun Korkmaz, Raşit isimli şahıs, Ahmet Uğur Cebeci'dir.

Paraları Ankara'ya götürdü

Raşit isimli şahıs ile Özcan Dursun Korkmaz önce hukuksuz olduğunu söyleyerek parayı geri vermek istemediler. Sonradan ASKİ'den Cemalettin Küçükerol alınınca yerine vekâleten Özcan Dursun Korkmaz getirildi. Bu göreve getirildikten bir gün sonra beni arayarak 'A. gel parayı al' dedi. Ben de kendisinden parayı aldım. Raşit isimli şahıstan da parayı aldım. Ünal Bulunmaz'a parayı geri toplama hususunu Erkan Karaarslan, Özlem Çerçioğlu'nun talimatı olduğunu belirterek söylemişti. Toplanan paraların teslim edildiği Muharrem Şanlı'nın bu paraları Ankara'ya götürdüğünü biliyorum. Hangi amaçla kullandığını bilmiyorum.

Paralar alınırken belge düzenlenmedi

Paralar yönetim kurulundan alınırken ve Muharrem Şanlı'ya teslim edilirken herhangi bir belge düzenlenmedi. Ayrıca paraların geri alınacağına dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın bir yazısı yoktu. Bu paralar dışarıda olan yönetim kurulu üyelerinden ise geri alınmadı." (Sabah)

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:54
  1. Ankara
  2. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
  3. Aydın
  4. CHP

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