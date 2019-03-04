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CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti

CHP'li İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yasak aşk skandalı partiyi karıştırdı. Parti binasında uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Karabağ'ın, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmediği öğrenildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:10
CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti

CHP’li Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yasak aşk yaşadığı belediye çalışanı A.O. tarafından görüntülerinin kameraya çekilmesi nedeniyle adaylıktan çekildiği iddia edildi. Başkan Karabağ, şantaj iddiasıyla şikayetçi oldu.

CHP'li İzmir Bayraklı belediyesinde yaşanan yasak aşk skandalı partiyi karıştırdı. CHP'li belediye başkanı Hasan Karabağ ile belediye çalışanı A.O.'nun belediyeye ait bir ofiste gizli kamera ile çekilen uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'na kadar ulaştırılan görüntüler sonrası "Adaylığını geri çek" telefonu alan Karabağ, büyük şok yaşadı. İlçeyi iki dönemdir yöneten Karabağ'ın, bu yüzden aday yapılmadığı iddia edildi.

Şantaj iddiası

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Karabağ, şantaj yaptığını belirtip A.O.'dan şikayetçi oldu. İfadesi alınan genç kadın ise "Hasan Karabağ ile yaşamış olduğum ilişkiyi, 2016'da Gencerler Apartmanı'nda bulunan belediyeye ait dairede kendisinden habersiz şekilde kaydettim. Şantaj yapmak gibi niyetim yoktu" dedi. Bu arada genç kadının geçen hafta işine son verildiği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:10
  1. İzmir
  2. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ
  3. CHP Genel Başkanı

YORUM YAZ

  • zaferzafer37 dk önce
    Bu kasetten sonra başkanın yerine adaylığını açıklamasın!!!
  • AlperAlper1 sa önce
    Kocasolak, sanki AKP liler sütten çıkmış ak kaşık dimi. AKP lilerinde neler yaptığını biliyoruz.
  • hsnhsn1 sa önce
    kk için garipsenecek birdurum değil kendisi de kaset sonrası koltuğa yapıştırılmadı mı bunca seçim hezimetine rağmen
  • AcebaAceba1 sa önce
    Buda FETÖ ün oyunudur. Yerine aday gösterilen incelenmeli...
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    CHP de bunlar normal yaşam DA akp nin zinayı serbest bırakılması?

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