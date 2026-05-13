CHP’li belediye yine bildiğiniz gibi! Turizmin göz bebeği ilçe mikrop yuvasına döndü

Türkiye'nin turizmde dışa açılan kapısı Kuşadası, son günlerde ne doğal güzellikleriyle ne de kruvaziyer gemileriyle anılıyor. CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin asli görevi olan temizlik işlerini bile yerine getirememesi, ilçeyi yaşanmaz bir hale getirdi. Sokaklarda biriken çöp dağları, çevreye yayılan ağır koku ve yetkililerin sessizliği vatandaşları isyan noktasına getirdi.

"TURİZM KENTİ Mİ, ÇÖPLÜK MÜ?"

Yaz sezonu kapıdayken ilçenin dört bir yanından yükselen çöp görüntüleri, bölge sakinlerini ve esnafı çileden çıkardı. Yol kenarlarına bırakılan evsel atıklar, eski eşyalar ve taşan konteynerler, ilçenin vizyonuna ağır bir darbe vuruyor. Mahalle sakinleri, günlerdir uğranmayan sokaklarda biriken pisliklerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor. Vatandaşlar tepkilerini, "Kuşadası bir turizm kenti ama şu anki manzara içler acısı. Belediye sadece seyrediyor. Çöpler günlerce toplanmıyor, her yer mikrop yuvasına döndü. Bu beceriksizlik Kuşadası'na yakışmıyor!" sözleriyle dile getirdi.

ÇÖPLER DOMUZLARA "AÇIK BÜFE" OLDU!

Belediyenin temizlik konusundaki ihmalkârlığı sadece koku ve kötü görüntüye değil, aynı zamanda güvenlik zafiyetine de yol açtı. Şehir merkezinde toplanmayan çöpler, yiyecek arayan yaban domuzu sürülerini Gazibeğendi ve Ege Mahallesi gibi bölgelere kadar indirdi. Sürüler halinde sokaklarda, parklarda ve ana arterlerde dolaşan domuzlar, hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de trafik güvenliğini riske atıyor. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korkan mahalle sakinleri, çocuklarının güvenliğinden endişe ediyor. Turizm sezonu öncesi ilçeyi temiz tutmak yerine "çöp dağlarına" mahkûm eden CHP'li Kuşadası Belediyesi yönetimine tepkiler çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar, belediyenin kaynaklarını nereye harcadığını sorgularken, yetkililerin bu çevre felaketine karşı ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu.