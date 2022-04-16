CHP'li belediye ucuz ayçiçek yağı satmaya başladı! Fiyatı görenler şaşkına döndü
CHP'li Gemlik Belediyesi tarafından 'ucuz ayçiçek yağı' kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyada ucuz diye gösterilen ayçiçek yağının birçok zincir marketten daha pahalıya satıldığı görüldü.
Gemlik Belediyesi iştiraki Halk Büfe’de ucuz ayçiçek yağı adı altına satış yapmaya başladı.
Gemlik Belediyesi iştiraki Halk Büfe’de 5 litrelik ayçiçek yağı 155 lira'dan satışa sundu.
Birçok zincir marketteki 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarına bakılırsa CHP'li belediyenin ucuz diye servis ettiği yağı pahalıya sattığı görüldü.
16 Nisan itibariyle birçok zincir marketin özel sunduğu ayçiçek yağlarının en pahalısı 150 liradan satılıyor.
Başka özel marketlerde ise ayçiçek yağları 170-180 liralara kadar tırmandı.
Tarım Kredi Marketleri'ndeki TMO ayçiçek yağları ise 129 liradan halka sunuluyor.