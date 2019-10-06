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CHP'li belediye Türk bayrağı ve T.C ibaresini kaldırdı

İzmir Karaburun Belediyesi'nde çalışan personellerin tanıtım kartlarından Türk bayrağı ve T.C ibaresi kaldırıldı.

06 Ekim 2019 Pazar 22:22
CHP'li belediye Türk bayrağı ve T.C ibaresini kaldırdı

Seçim dönemi ve sonrasında TC şovu yapan CHP’de bir skandala daha imza atıldı. İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye personelinin tanıtım kartlarından Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırttı

Türkiye'de yıllardır devlet kurumlarının başında yer alan T.C. ifadelerinin kasıtlı olarak kaldırıldığı yönünde algı operasyonu yürüten ve seçimlerde yeni iktidara geldiği belediyelerin tabelalarına T.C ifadesi ekleyerek şov yapan CHP'den büyük bir skandal geldi. Belediye başkanı seçildikten sonra kendisini belediye şirketine müdür atayıp ikinci maaşa bağlayan, ardından da akrabalarını belediyeye ait işletmelere müdür yaptığı ortaya çıkan CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu kez belediye çalışanlarına verilen yeni tanıtım kartlarında çok tepki çekecek bir uygulamaya gitti. Yeni kartlarda, belediye yazısının önündeki TC ibaresi ile kimlik kartının sol üst köşesinde yer alan Türk bayrağı kaldırıldı.

"Ben yeni kart bastırmadım" dedi

Yeni Asır'ın görüştüğü Belediye Başkanı Erdoğan, kendi döneminde yeni tanıtım kartı bastırılmadığını savunarak, "Ben yeni kart bastırmadım. Hatta hala birçok personelimizin bu yüzden kartı yok. Benden habersiz de belediyenin yöneticileri tarafından yeni kart bastırılmış olamaz. Bu belediyemizi karalamak adına yapılmış bir olay da olabilir. Eğer benden habersiz belediyede böyle bir tanıtım kartı bastırılmışsa bunun gereğini de yaparım" diye konuştu. Ancak, Yeni Asır'ın ulaştığı Karaburun Belediyesi'nin T.C. ibaresi ve Türk Bayrağı olmayan yeni tanıtım kartının arkasında İlkay Girgin Erdoğan'ın imzası bulunduğu görüldü.

AK Parti'den tepki

Girgin'in bu icraatına ilk tepki AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı'dan geldi. Yaşananları Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk bayrağına saygısızlık olarak nitelendiren Avcı, olayı kınadıklarını belirterek, "Başkan doğruyu söylemiyor. Önemli olan bu icraatıyla nereye ve kimlere mesaj vermek istediğidir? Bunu açıklasın. CHP'li Erdoğan göreve geldiği günden bu yana hep vukuatları ile kamuoyunun gündemine taşındı. Kesinlikle bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Belediye Başkanı Erdoğan doğruları söylemediği net bir şekilde ortada. Acaba CHP'li başkan bu değişiklikle nereye ve kimlere mesaj gönderiyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 22:22
  1. İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan
  2. İzmir Karaburun Belediyesi
  3. CHP

YORUM YAZ

  • ergun66ergun6618 dk önce
    Reise kızıp adının başına TC yazanlar şimdi napcek acep
  • dumanlıdumanlı20 dk önce
    Belediyesi'nin T.C. ibaresi ve Türk Bayrağı olmayan yeni tanıtım kartının arkasında İlkay Girgin Erdoğan'ın imzası bulunduğu görüldü. Hani nerede yukarıdaki kartlarda ilkay girgin imzası yok.Gazeteci olarak imzayı görseydiniz fotoğrafını çekerdiniz. Çamur at izi kalsın
  • Millet Millet 21 dk önce
    Herşey çok güzel oluyor!!! İttifak ve chpkk'nın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlıyor.
  • misafirmisafir21 dk önce
    hasan! ...Eğer benden habersiz belediyede böyle bir tanıtım kartı bastırılmışsa bunun gereğini de yaparım" diye konuştu. Ancak, Yeni Asır'ın ulaştığı Karaburun Belediyesi'nin T.C. ibaresi ve Türk Bayrağı olmayan yeni tanıtım kartının arkasında İlkay Girgin Erdoğan'ın imzası bulunduğu görüldü.YALANCILIĞI KANITLI CHP NİN YALANLARINDAN BİRİ DAHAMI?
  • hasanhasan39 dk önce
    Ulan ne adamlarsiniz ya. Belediye baskani yok boyle bir sey diyor, varsa gerekini yaparim diyor.
  • koray kaplankoray kaplan40 dk önce
    zaten bu karaburun denen yer tarihte de pek enteresan bir yere sahip. Merak edenler araştırsınlar.
  • kazım çobanderelikazım çobandereli46 dk önce
    vaayybeabi!

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