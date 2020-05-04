'CHP'li belediye, tekel bayilerin veresiye defterini kapattı' iddiası

CHP'li Çankaya Belediyesi ‘Bakkalların borcu kapanacak’ diyerek belediyenin sosyal medya hesabından borç listesi paylaştı. Bakkallar dışında tekel büfelerinin de borç listesinde olmasına tepki gösteren AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül'ün sosyal medya paylaşımı üzerine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen listeyi kaldırdı.

"Halkın saf duygularını kullanarak..."

AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, Çankaya Belediyesi'nin yetersiz çalıştığını, pandemi fırsatçılığı yaparak PR yaptığını söyledi. Listeyi ortadan kaldırdıklarını ifade eden Hasgül, "Mübarek Ramazan ayında Çankaya Belediyesi'nin özensiz çalışması sebebiyle veresiye defteri kapatma işi amacını aştı. Tekel bayilerine, kuruyemişçilere, büfelere ve tütüncülere yapılan borç ödemelerinin, işin formaliteden ibaret bir şekilde yapıldığını sadece sosyal medyada halkın saf duygularını kullanarak prim yapma amaçlı olduğunu görüyoruz. Listeyi yayınladılar, tepkiler üzerine sonra kaldırdılar. Alper Taşdelen de dedi ki 'Tekelin borcunu ödemiyoruz, o liste esnaf odasından gelen liste' Hangi marketlerde, hangi tekel bayilerinde, büfelerde ne kadar borç kapatıldı. Öğrenmek istiyoruz' diye açıklama yaptı" dedi.

"Esas ihtiyaç sahiplerinin olabileceği 12 köyde 1 kuruş ödeme yapılmadı"

Veresiye borç defterlerinin formaliteden ibaret bir şekilde özensiz yapıldığını, sadece sosyal medyada halkın saf duygularını kullanarak prim yapmak amaçlı olduğunu söyleyen Hasgül, "Çankaya Belediyesi'nin Büyükşehir ile yapmış olduğu veresiye defterlerinin kapatılması düşüncesi, hayırseverleri esnaf ile buluşturup borçların silinmesine fayda sağlıyor. Manevi duygularımızın kabarık olduğu şu mübarek ramazan ayında Çankaya Belediyesi'nin özensiz bir çalışması sebebiyle veresiye defteri kapatma işinin tekel bayilerine, kuruyemişçilere, büfelere, yapılan borçları ödemenin işin sadece formaliteden ibaret. Zengin semtlerde oturan kesimin bakkal listeleri ilan edildi. Fakat esas ihtiyaç sahiplerinin olabileceği Çankaya'mıza bağlı 12 köyde 1 kuruş ödeme yapılmadı. Borç kapatma sayısının son derece az ve sadece belirli kişilerin borçlarının ödendiğini teşkilatlarımıza gelen bilgiler doğrultusunda tespit ettik" dedi.

"Ancak CHP'nin aklına gelirdi"

Öte yandan Twitter'dan konuya tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de, "Bakkalların borcu kapanacak' diyerek mübarek Ramazan’da tekel bayilerinin, tütüncülerin, büfelerin borçlarını kapatmaya çalışmak ancak CHP’nin aklına gelirdi." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: