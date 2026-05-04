CHP'li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var

İzmir'in Buca Belediyesi'nde yaklaşık 300 memur, 7 aylık geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) hakları ve arazi tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemi sürdürüyor. Tüm-Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Haklarımızı söke söke alana kadar meydanlarda, iş yerlerinde ve her platformda mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.

Buca Belediyesi'nde yaklaşık 300 memur, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı için 10 Nisan itibarıyla belirli aralıklarla sürdürdüğü eyleme bugün de devam etti. Bina önünde bir araya gelen memurlar adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Bugün burada sadece rakamları konuşmak için değil, çiğnenen bir hukuku savunmak, yok sayılan irademize sahip çıkmak ve gasb edilen emeğimizin hesabını sormak için toplandık. Kamu emekçileri olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sabır taşı çatlamış, artık mücadele konuşmaya başlamıştır. Gasb edilen alacaklarımız derhal ödenmelidir" dedi.

 

'EMEĞİMİZ DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR'

"Aylardır 'sabredin' denilerek oyalanıyoruz" diyen Hükenek, şöyle devam etti: "Biz beklerken hayat her geçen gün daha da pahalılaşıyor, alım gücümüz eriyor, emeğimiz değersizleştiriliyor. Şurası çok net anlaşılmalıdır. Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan 7 aylık alacağımızın ödenmemesi bir 'idari gecikme' değil, açık bir hak ihlalidir. Bu, emekçinin alın terine ve evine götüreceği ekmeğine doğrudan müdahale etmektir. Kazanılmış haklar 'sınıra çekme' adı altında yok edilemez. 30 Mart 2026 tarihinde taraflarca imza altına alınan Toplu İş Sözleşmesi, bugün 'sınıra çekme' kılıfıyla fiilen ortadan kaldırılmak istenmektedir. Yıllardır büyük bedeller ödeyerek, meydanlarda mücadele ederek kazandığımız hakların, bir masa başında budanmasına izin vermeyeceğiz."

 

'MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ'

'Sözleşme Hukuku'na göre hiç kimsenin kendi keyfi kararlarıyla bir sözleşmeyi daraltamayacağını belirten Hükenek, "Emekçinin kazanımlarını geriye götüremez. Bizler, ara formülleri, geçici çözümleri ve 'sınıra çekme' dayatmalarını asla kabul etmiyoruz. Haklarımızı söke söke alana kadar meydanlarda, iş yerlerinde ve her platformda mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.

