CHP'li belediye mescidi kapattı! Tepkiler gelince bakın nasıl bahane ürettiler

CHP’li Bilecik Belediyesi, ibadet ayı olan mübarek Ramazan Ayı’nda yine çok tartışılacak bir karara imza attı. Mescidin kapanmasının ardından gelen tepkiler ve şikâyetler üzerine gazetemizin sorusunu yanıtlayan Başkan Semih Şahin, kapatılan mescidin bulunduğu alanın komple tuvalete dönüştürüleceğini, ek binaya ise daha büyük bir mescid yapılacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Semih Şahin, konuyla ilgili sorumuza verdiği cevapta, şunları kaydetti:

“Normal koşullarda bizim ek binayı hazır edip buraya öyle girmemiz lazımdı ama korona sebebiyle çalışanların birçoğu izinli olunca plan değişikliği yapıldı. Bu arada kimse mağdur olmasın diye de namaz kılmak isteyenler için belediyemiz araçlarıyla en yakın camiye ulaşım sağlanacağını bildirdik.

Mevcut mescidin bulunduğu alanla ilgili Anıtlar Kurulu’ndan onaylanmış bir proje var. Orası tamamen tuvalet olacak şekilde düzenlenecek. Böylelikle tuvalet ile mescidin bir arada olmasının önüne geçilerek daha hijyen bir ortam sağlanacak.

Ek binada yapılacak mescid ise daha büyük ve hijyen olacak şekilde planlandı. Malzeme seçimi yapılıyor ve en kısa sürede kullanılır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Osmanlı minyatürleri de kaldırmıştı

Hatırlanacağı üzere; Başkan Semih Şahin göreve gelmesinin ardından yine aynı bina içerisinde yer alan Osmanlı minyatürlerini kaldırtmış, gelen tepkiler üzerine sanatsal değeri daha yüksek eserler yaptırarak asacaklarını söylemişti. Ancak; aradan geçen zaman zarfında giden minyatürlerin yerine herhangi bir çalışma henüz gelmedi.

Kaynak: Bilecik Sakarya Haber