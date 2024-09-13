CHP’li Belediyelerde haciz furyası! Koltukları hacizle kaybediyorlar

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Hizmet yerine sürekli skandallarla gündeme gelen CHP’li belediyeler adım adım iflasa sürükleniyor. İşte hacizli belediyelerden bazıları...

İki dönemdir CHP’nin yönettiği Mersin Tarsus Belediyesi Başkanı Ali Boltaç’ın makam odasındaki eşyalar haczedilirken, Boltaç, önceki dönemdeki CHP’li yönetimi suçladı.

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal’ın makam odasındaki eşyalar, 100 milyon liralık borç gerekçesiyle haczedildi. Dal, ‘Borcu biz yaratmadık’ derken, belediyenin 2009 yılından beri CHP’nin elinde olduğu belirlenmişti.

Yine Samsun’un Atakum ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Serhat Türkeş’in makam odası borç nedeniyle haciz edildi.

CHP’li Foça Belediyesi de haciz şoku ile sarsıldı. Alacaklı firma avukatları, Başkan Saniye Bora Fıçı’nın makam odasında bulunan ve içlerinde makam koltuğunun da yer aldığı büro malzemelerini haczetti.

Karşıyaka Belediyesi’ne de ilçe genelinde park ve bahçe alanlarına temin ettiği spor aletlerinin borcunu ödemediği için haciz uyguladı. Alacaklı şirket Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal İşçimenler’in odasındaki eşyaları haczetmek istedi.

Efeler Belediyesine ise 86 milyon liralık SGK borcu için haciz yazısı gitti.

Makam koltuklarını bile koruyamadılar

Son olarak CHP’li Tarsus Belediyesinde yaşanan haciz işlemini gazetemize değerlendiren AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Av. Abdurrahman Altınsucu, şunları dile getirdi: “Burada iki ayıp var. Birincisi ülkeyi yönetmeye talip olduğun halde elindeki belediyeyi batırıyorsun. İkincisi kendi koltuğunu bile icraya kaptırıyorsun. Bu CHP’ye değil ülke belediye bile emanet edilmemeli. Kendi işçisinin tazminatını ödeyemeyen ödemek istemeyen bir belediye var. Tarsus belediyesi batmış vaziyette. Vatandaşımız CHP’nin iş bilmezliğini ve başarısızlığını görüyor. Belediyeleri ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hiçbir şekilde hizmet üretemiyorlar. Yaklaşık 150 yıllık Tarsus Belediyesi tarihinde ilk defa hacizlik oldu. Mersin’de yıldız bir belediyecilik yaptıklarını gösteriyorlar ama bu haciz işlemi belediyeyi batırdığının ispatıdır.”