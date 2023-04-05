CHP'li belediye kentsel dönüşümde yine sınıfta kaldı! Konut beklerken heykel diktiler!

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bini aştı. Binlerce bina yerle bir olurken onlarca köy ağır hasar aldı.

Türkiye'yi derinden sarsan çifte felaketin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü TOKİ'nin tapmış olduğu evler, depreme dayanıklı olarak inşa ediliyor. 11 ilde büyük yıkıma neden olan bölgelerdeki TOKİ evleri, depremden hasarsız çıkmayı başardı.

Musluk takarak çeşme açmayı eser üretmek sanan CHP zihniyeti, İzmir depremi sonrasında da yanıltmadı.

KONUT YERİNE ANIT DİKTİLER

Sabah gazetesinin haberine göre; Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "iktidar olduğumuzda bütün depremzedelerin evlerini yapacağız ve beş kuruş almayacağız, sözüm söz" ifadelerini kullanmıştı. Ama İzmir'de yaşanan depremin ardından CHP'li Büyükşehir Belediyesi aradan geçen 2,5 yılda sadece deprem anıtı yaptı.

BİR YIL SONRA TÖRENLE AÇILDI

İzmir'de 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, 400 bin liraya Bayraklı ilçesinde '30 Ekim Deprem Anıtı' yaptırdı. Anıt depremden bir yıl sonra törenle açıldı. Deprem anıtındaki panolarda depremin olduğu tarih ve saat ile hayatını kaybeden 117 kişinin isimleri yer alıyor.

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DEPREMZEDELERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi evleri yıkılan 224 aileyi Uzundere'de mülkiyeti kendisine ait TOKİ konutlarına yerleştirmişti. Daha sonra da vatandaşları tahliye etmek için geçtiğimiz yıl tebligat gönderdi. Evleri boşaltmayan depremzedeleri ise geriye dönük kira ve elektrik, su parası almakla tehdit etti. Baskılara dayanamayan 50'ye yakın aile evleri boşaltsa da diğerleri tahliye kararına direndi. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz günlerde konutları satış kararı aldı.